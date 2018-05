El 'hachazo' de Monedero a la Iglesia y a Carlos Herrera por lo que ha dicho sobre el chalé de Iglesias y Montero

El cofundador de Podemos Juan Carlos Monedero ha criticado con dureza al periodista de la COPE Carlos Herrera, quien ha anunciado que este jueves "emprenderá junto a sus colaboradores una ficcionada romería a Galapagar, el municipio madrileño en el que Pablo Iglesias e Irene Montero han decidido instaurar la 'dictadura del chaletariado'".

De este modo, Monedero ha preguntado en Twitter si "sabes para qué sirve que pongas la X de la Iglesia en la declaración de la renta", cuestión a la que el propio Monedero ha respondido tajante: "Para que quien mas cobre sea Carlos Herrera en la COPE para hacer estas cosas mas propias de fascistas".

"Sigue la guerra. No dejes de votar", ha sentenciado Monedero:

Las palabras del cofundador de Podemos, que tienen ya 1.400 'me gusta', han abierto un encendido debate en la red social, con cerca de 600 comentarios:

No te preocupes, que Pablo Iglesias con sus tres casas, si llega la poder hará a todos los españoles millonarios y no tendremos necesidad de más rancia CARIDAD

No hace falta que haga millonarios a los españoles. Hace falta que no robe. Que no tenga el 80% de su partido imputado en casos de corrupción. Que baje los impuestos. Que no recorte en salud ni educación. Que no mandé a la policia a reprimir manifestaciones...