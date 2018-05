El suspicaz tuit de Cristina Pardo que enloquece Twitter lo que dice de Cataluña y la sentencia de la Gürtel

La periodista de laSexta Cristina Pardo ha publicado un tuit en el que muestra su estupefacción ante el hecho de que se hayan producido este jueves al menos 22 detenciones en Cataluña por el desvío de fondos para financiar el procés, coincidiendo con la condena a Bárcenas a 33 años de cárcel y al PP por lucrarse por la trama Gürtel.

Las palabras de Pardo, cargadas de suspicacia, concluyen con un rotundo "no sé si es, pero lo parece":

El día en que parece que va a salir la sentencia de la Gürtel se ha puesto en marcha una macrooperación contra el desvío de fondos públicos en Cataluña. No sé si es, pero lo parece.

El mensaje de la periodista, que en pocas horas tiene cerca de 2.000 'me gusta', ha generado centenares de comentarios:

No me digáis que no podéis hablar de las dos cosas a la vez, venga que sois periodistas claro que en la Sexta os podéis pasar toda la mañana solo con un tema, animo que las dos noticias son importantes.