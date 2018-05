La genial respuesta de Blake Lively a la nueva broma de Ryan Reynolds

Ryan Reynolds y Blake Lively tienen acostumbrados a sus seguidores a todo tipo de bromas en redes sociales. Los actores parecen no tener barreras para trolearse y con cada nueva respuesta se superan a sí mismos.

A raíz de un tuit con el que la actriz ha promocionado su última película, Un pequeño favor —que llegará a España en septiembre—, el protagonista de Deadpool 2 aprovechó para lanzar un nuevo dardo cargado de humor a su pareja. El tráiler de la película, que está en plena promoción en Estados Unidos, deja una pregunta en el aire: "¿Qué ha pasado con Emily?".

El actor, harto de tanta intriga, ha decidido enviar una pregunta en Twitter a la actriz:

You can tell me. We're married. You once drove me to the hospital when you were giving birth. So... what the fuck happened to Emily? https://t.co/W5vWQI9TVr