El presidente de EEUU, Donald Trump, ha recibido este miércoles en el Despacho Oval de la Casa Blanca al Kim menos esperado. No al líder de Corea del Norte, cuyo encuentro no deja de dar que hablar, sino a la estrella televisiva Kim Kardashian, para hablar sobre cárceles y condenas.

Trump ha publicado en Twitter una foto de la visita de Kardashian, con la que ha mantenido "una gran reunión", en sus palabras. "Hemos hablado sobre reforma carcelaria y condenas", ha explicado.

En la reunión, Kardashian ha pedido a Trump el indulto para una mujer de 63 años condenada a cadena perpetua por un delito de drogas, causa con la que la celebridad se ha implicado en los últimos meses.

La prensa rosa había informado antes de la visita que Kardashian que también tenía previsto reunirse con el yerno y asesor de Trump, Jared Kushner, con el que ya ha hablado varias veces sobre el caso.

La mujer en cuestión, Alice Marie Johnson, fue condenada hace más de 20 años por delitos de drogas y lavado de activos.

El expresidente Barack Obama, que conmutó sus penas a 1.715 reos durante sus ocho años en la Casa Blanca (2009-2017), en su mayoría por drogas, rechazó el indulto a Johnson.

"Ha estado en la cárcel 21 años y morirá allí a no ser que Trump la indulte", afirma una petición en internet que supera las 265.000 firmas.

Kardashian ha dedicado un tuit a Trump después de su encuentro.

I would like to thank President Trump for his time this afternoon. It is our hope that the President will grant clemency to Ms. Alice Marie Johnson who is serving a life sentence for a first-time, non-violent drug offense.