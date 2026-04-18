Machado dice que la cumbre en Barcelona desmuestra que la reunión con Sánchez "no es conveniente"

La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, ha asegurado este sábado en Madrid que "lo ocurrido en Barcelona ha evidenciado por qué" su reunión con el presidente del Gobierno de España, no es "conveniente". "Los hechos han evidenciado por qué la reunión (con Sánchez) no era conveniente", ha asegurado la opositora durante su visita, donde se ha reunido con varios líderes de derecha, como Alberto Núñez Feijóo (PP) y Santiago Abascal (Vox) (no los socialistas del Gobierno español).

Sus declaraciones se producen apenas unas horas después de que se reuniera tanto con el Partido Popular, como con la formación de ultraderecha, Vox. "Mi presencia en España coincidiendo con el Foro Progresista no fue intencionada, pero sí providencial", ha agregado la misma

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