Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Machado dice que la cumbre en Barcelona desmuestra que la reunión con Sánchez "no es conveniente"
Global
Global

Machado dice que la cumbre en Barcelona desmuestra que la reunión con Sánchez "no es conveniente"

"Los hechos han evidenciado por qué la reunión (con Sánchez) no era conveniente", ha asegurado la opositora venezolana. 

Andrea Cadenas de Llano Sosa
Andrea Cadenas de Llano Sosa
María Corina Machado, en una conferencia de prensa
María Corina Machado, en una conferencia de prensaStian Lysberg Solum/NTB/dpa

La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, ha asegurado este sábado en Madrid que "lo ocurrido en Barcelona ha evidenciado por qué" su reunión con el presidente del Gobierno de España, no es "conveniente".  "Los hechos han evidenciado por qué la reunión (con Sánchez) no era conveniente", ha asegurado la opositora durante su visita, donde se ha reunido con varios líderes de derecha, como Alberto Núñez Feijóo (PP) y Santiago Abascal (Vox) (no los socialistas del Gobierno español).

Sus declaraciones se producen apenas unas horas después de que se reuniera tanto con el Partido Popular, como con la formación de ultraderecha, Vox. "Mi presencia en España coincidiendo con el Foro Progresista no fue intencionada, pero sí providencial", ha agregado la misma

-Noticia de última hora-

Andrea Cadenas de Llano Sosa
Andrea Cadenas de Llano Sosa
MOSTRAR BIOGRAFíA

Redactora de fin de semana de El HuffPost. Licenciada en Periodismo en la Universidad Rey Juan Carlos de Fuenlabrada (Madrid). Trabajó en el diario AS y en El HuffPost como redactora.

Más de Global

Comentar: 0
Ver normas
Ver tus comentarios en tu perfil
!
Los comentarios de esta noticia están cerrados
Regístrate ya tengo cuenta
Rellena tu nombre y apellidos para poder comentar
completa tus datos
!
Comenta con respeto, tu opinión se publicará con nombres y apellidos