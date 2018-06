Llamar a un teléfono europeo te va salir mucho más barato

La Unión Europea sigue derribando fronteras. Hace un año los ciudadanos europeos dejaron de pagar el sobrecoste que suponía usar el teléfono móvil cuando viajaban a otro país del club comunitario. Desde el pasado 15 de junio, llamar a casa desde Polonia cuesta lo mismo que hacerlo desde la oficina.

A pesar del gran beneficio para los europeos, el final del roaming también supuso muchos malentendidos entre los consumidores porque se produjeron algunas contradicciones. Si un español llamaba a un amigo francés desde España, la llamada le costaba mucho más que si lo hacía desde cualquier otro país de la UE.

Esto va a cambiar. Las llamadas internacionales a otros países europeos tendrán un tope máximo de 19 céntimos por minuto y los mensajes de texto (SMS) costarán 6 céntimos. Estos topes está previsto que entren en vigor el 15 de mayo de 2019, cuando solo quede una semana para las elecciones europeas.

Así se decidió este martes en una reunión de negociación entre representantes del Parlamento Europeo y del Consejo de la UE (que representa a los Gobiernos de los Estados miembros). El encuentro terminó a las dos de la madrugada, con una victoria de los postulados de los eurodiputados. El pacto deberá ser refrendado ahora por las tres instituciones de la UE: el Parlamento, el Consejo y la Comisión Europea.

Esta decisión supone una rebaja del 70% del precio que se paga actualmente. La Organización Europea de Consumidores (BEUC, por sus siglas en inglés) calculó en un informe reciente que un minuto de llamada internacional costaba 60 céntimos.

"¡Nunca más habrá llamadas y SMS demasiado caros! Hoy hemos decidido ponerle un límite a los precios si se llama o se envía un mensaje de texto a otro país de la UE desde casa. ¡Un gran paso hacia adelante!", ha publicado Miapetra Kumpula-Natri, eurodiputada socialista finesa, al concluir la reunión.

