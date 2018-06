La cruel esquela de unos hijos a su madre: "el mundo es un lugar mejor sin ella"

"Falleció el 31 de mayo de 2018 en Springfield y ahora se enfrentará a su juicio. No será echada de menos por Gina y Jay, quienes entienden que este mundo es un mundo mejor sin ella". Aunque no lo creas, el texto con el que comienza esta noticia es parte de la esquela de Kathleen Dehmlow, firmada por sus hijos. Sí, por sus hijos.

Los primeros párrafos del obituario son de lo más comunes: hacen un repaso por su lugar y fecha de nacimiento, sobre quiénes fueron sus padres, sus hijos... Hasta el tercer y cuarto párrafo, en los que todo adquiere un tono siniestro. "Abandonó a sus hijos, Gina y Jay, quienes fueron criados por sus padres en Clements, el Sr. y la Sra. Joseph Schunk".

Paragraph 1: ok

Paragraph 2: ok

Paragraph 3: wait

Paragraph 4: OH

Paragraph 5: *airplane flies overhead with a banner reading WELCOME TO HELL MOM* pic.twitter.com/ppV45htrda