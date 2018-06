Luis Garicano, responsable del Área Económica y de Empleo de Ciudadanos, está recibiendo duras críticas en Twitter tras publicar un mensaje en el que saca pecho del "cambio" en el Gobierno.

"Esto es parte del cambio que hemos querido traer", ha escrito Garicano, cuyo partido, Ciudadanos, votó en contra de la moción de censura que hizo caer al Gobierno de Mariano Rajoy y aupó a La Moncloa a Pedro Sánchez.

Esto es parte del cambio que hemos querido traer. Espero que no haya marcha atrás, que no volvamos nunca a los grises y obedientes burócratas de partido sin idiomas, ni experiencia fuera de la política. Trabajaremos desde la leal oposición por el bien de España. 1/

Dicha incongruencia ha sido señalada por numerosos usuarios de Twitter, que han recordado a Garicano el sentido del voto de su formación hace menos de una semana:

Viernes 1 de junio: Ciudadanos vota en contra de la moción de censura. Jueves 7 de junio: el nuevo gobierno es gracias a Ciudadanos 🤦🏻‍♀️ Ciudadanos, el partido de la firmeza: ni sí ni no ni todo lo contrario. https://t.co/hIpleYgcPe

Juraría que votaron SÍ al gobierno saliente y NO al gobierno entrante, pero no me hagáis mucho caso. https://t.co/bl1gzYVyyx