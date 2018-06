ENCUESTA: ¿Crees que Lopetegui debería dimitir antes de que empiece el Mundial?

Aunque Julen Lopetegui había firmado su continuidad como seleccionador hasta 2020, la inesperada salida de Zinedine Zidane ha hecho que el Real Madrid le llame para dirigir a su equipo. El técnico ha aceptado y ahora, y después de que se pague su cláusula de 2 millones de euros, el técnico vasco se hará cargo del Madrid cuando acabe la participación de España en el Mundial.

La noticia ha cogido a todo el mundo por sorpresa y se ha llegado a especular con una destitución del técnico.

"Cañonazo a la selección", titula este miércoles en primera el diario AS, cuyo director, Alfredo Relaño, se queja de la inoportunidad del anuncio a tres días de que España inicie su recorrido mundialista. "Francamente, la noticia me cayó como un tiro. No porque Lopetegui sea entrenador del Madrid para los próximos tres años, que me parece una elección buena y en sí respetable. Pero el día y el modo me parecen horribles", ha afirmado Relaño, en su columna titulada "Este Madrid fabrica antimadridismo".

"El anuncio no ha sentado bien en el vestuario de España salvo para los jugadores blancos, valedores de la llegada de su llegada al Bernabéu", añade Sport. El también catalán Mundo Deportivo sigue la misma línea al titular en primera "Bomba Lopetegui", asegurando que "la sorprendente noticia sacude la concentración de la 'Roja' a tres días del debut ante Portugal".

¿Y tú qué crees? ¿Debería dimitir? ¡Vota en nuestra encuesta!