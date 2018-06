Indignación general por la respuesta de un farmacéutico a un cliente que quería crema solar

El usuario de Twitter @beyonsesa ha relatado lo que le ha ocurrido en la farmacia al comprar crema solar, y su historia, que se ha vuelto viral, ha provocado un cabreo generalizado.

El joven explica en su tuit que ha bajado a la farmacia para comprar crema solar y que el farmacéutico le ha dado una respuesta que no esperaba de ningún modo:

He bajado a la farmacia a comprar crema solar. El farmacéutico me ha preguntado que si es para mí, "que los hombres no solemos ponernos estas cosas". ¡La masculinidad puede hasta con el cáncer de piel! ¡Qué es el sol contra la rudeza de EL HOMBRE™!

El tuit de @beyonsesa no sólo ha recibido casi 5.000 retuits, sino que ha generado decenas de comentarios indignados por lo retrógrado de las palabras del farmacéutico:

Dirá lo que le dé la gana pero eso no impide que yo diga que está juzgando en base a estereotipos y roles de género cuando no debe hacerlo en un establecimiento como ese. Ni hacer mejor o peor su trabajo en base a eso.

Lo peor es que no se trata de una cuestión estética, sino de salud... el cáncer no hace distinciones entre hombres y mujeres. No me parece un comentario demasiado profesional.