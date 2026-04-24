Moreno Bonilla dice que "le quita el sueño" el bloqueo de Vox y un andaluz le da la lección del día

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, informa a los medios tras haber presidido la reunión del Comité Asesor del Plan Territorial de Emergencias.

Las elecciones andaluzas se acercan y el CIS da la mayoría absoluta al PP de Juanma Moreno Bonilla para el próximo 17 de mayo. Le da una horquilla de entre 51 y 59 escaños. Por otro lado, María Jesús Montero sería la principal opción para intentar vencer a la derecha, pero le da una horquilla de 31 escaños y sería insuficiente.

Si no consigue la mayoría absoluta, el PP dependería de Vox y es precisamente el bloqueo de la ultraderecha lo que a Moreno Bonilla le quita "el sueño" porque "ya sabemos cómo se las gasta", tal y como ha contado en una entrevista con Susanna Griso. Lo ha comparado con los seis meses que Extremadura ha estado paralizada hasta que han logrado un pacto: "Para Andalucía sería una pérdida de oportunidad que no nos podemos permitir".

De las reacciones que han surgido está la de Alfonso Saborido, un hombre andaluz que ha comenzado a publicar vídeos en redes sociales recientemente, bajo el nombre de usuario @Fronteron, y en los que ha querido hablar sobre Moreno Bonilla, dándole una reflexión de la que tendría que tomar nota.

"¿Cómo te va a quitar el suelo? Es tu trabajo"

"De verdad, Juanma Moreno, es que nos estira de la lengua y para decir lo mismo, porque ahora le escucho decir que le quita el sueño el bloqueo con Vox. Tío, ¿cómo te va a quitar el sueño? Es tu trabajo, a lo que tú te dedicas voluntariamente y bien pagado", ha pronunciado al principio.

Lo que realmente le quita a alguien el sueño, según ha contado, es "ir a una analítica y no te enteres, y estás ahí esperando, eso te quita el sueño, no duermes, te lo digo por experiencia". Luego te quita el sueño "que te den un mal diagnóstico y que tengas que esperar las pruebas".

"Te quita el suelo no saber qué vas a hacer con tu padre porque es mayor y dependiente"

"Me pongo en la piel de las mujeres que pelean ahora, solo las mujeres de cáncer de mama, sino todo tipo de cáncer que nos ataca a todos. ¿Sabes lo que sufría mi hermana esperando que la llamaran?", ha comentado. "Me acuerdo cuando iba a radioterapia un día sí y un día no, la máquina estaba abierta. ¿Tú sabes cómo te quita el sueño eso? ¿O cómo te quita el sueño no saber qué vas a hacer con tu padre porque es mayor, dependiente y tú no puedes hacer las cosas porque tienes que trabajar?".

Y como conclusión le ha pedido que al utilizar su lenguaje político "no diga esas cosas porque nos duele": "Sé que no lo dices con mala fe, pero, pisha, no digas que te quita el sueño".