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Moreno Bonilla dice que "le quita el sueño" el bloqueo de Vox y un andaluz le da la lección del día
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Moreno Bonilla dice que "le quita el sueño" el bloqueo de Vox y un andaluz le da la lección del día

"Sé que no lo dices con mala fe, pero, pisha, no digas que te quita el sueño".

Juan De Codina
Juan De Codina
SEVILLA. 03/02/2026. - El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, informa a los medios tras haber presidido la reunión del Comité Asesor del Plan Territorial de Emergencias de Andalucía, ante el riesgo de llegada de un fenómeno meteorológico adverso que podría traer lluvias intensas y constantes a partir del martes por la noche. EFE/ Raul Caro
El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, informa a los medios tras haber presidido la reunión del Comité Asesor del Plan Territorial de Emergencias.Raul Caro vía EFE

Las elecciones andaluzas se acercan y el CIS da la mayoría absoluta al PP de Juanma Moreno Bonilla para el próximo 17 de mayo. Le da una horquilla de entre 51 y 59 escaños. Por otro lado, María Jesús Montero sería la principal opción para intentar vencer a la derecha, pero le da una horquilla de 31 escaños y sería insuficiente.

Si no consigue la mayoría absoluta, el PP dependería de Vox y es precisamente el bloqueo de la ultraderecha lo que a Moreno Bonilla le quita "el sueño" porque "ya sabemos cómo se las gasta", tal y como ha contado en una entrevista con Susanna Griso. Lo ha comparado con los seis meses que Extremadura ha estado paralizada hasta que han logrado un pacto: "Para Andalucía sería una pérdida de oportunidad que no nos podemos permitir".

De las reacciones que han surgido está la de Alfonso Saborido, un hombre andaluz que ha comenzado a publicar vídeos en redes sociales recientemente, bajo el nombre de usuario @Fronteron, y en los que ha querido hablar sobre Moreno Bonilla, dándole una reflexión de la que tendría que tomar nota.

"¿Cómo te va a quitar el suelo? Es tu trabajo"

"De verdad, Juanma Moreno, es que nos estira de la lengua y para decir lo mismo, porque ahora le escucho decir que le quita el sueño el bloqueo con Vox. Tío, ¿cómo te va a quitar el sueño? Es tu trabajo, a lo que tú te dedicas voluntariamente y bien pagado", ha pronunciado al principio.

Lo que realmente le quita a alguien el sueño, según ha contado, es "ir a una analítica y no te enteres, y estás ahí esperando, eso te quita el sueño, no duermes, te lo digo por experiencia". Luego te quita el sueño "que te den un mal diagnóstico y que tengas que esperar las pruebas".

"Te quita el suelo no saber qué vas a hacer con tu padre porque es mayor y dependiente"

"Me pongo en la piel de las mujeres que pelean ahora, solo las mujeres de cáncer de mama, sino todo tipo de cáncer que nos ataca a todos. ¿Sabes lo que sufría mi hermana esperando que la llamaran?", ha comentado. "Me acuerdo cuando iba a radioterapia un día sí y un día no, la máquina estaba abierta. ¿Tú sabes cómo te quita el sueño eso? ¿O cómo te quita el sueño no saber qué vas a hacer con tu padre porque es mayor, dependiente y tú no puedes hacer las cosas porque tienes que trabajar?".

Y como conclusión le ha pedido que al utilizar su lenguaje político "no diga esas cosas porque nos duele": "Sé que no lo dices con mala fe, pero, pisha, no digas que te quita el sueño".

Juan De Codina
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Redactor de Virales de El HuffPost. Graduado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, trabajó en el Diario AS como redactor en la sección de fútbol y narrando partidos nacionales e internacionales en la web. Deporte, cine y superhéroes son sus grandes amores.

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