Instagram lanza Instants, una nueva app con la que quiere competir con beReal: dónde descargarla y cómo se usa

Instagram cambia su ecosistema. Su propietaria, Meta, acaba de lanzar a las tiendas de aplicaciones una app llamada Instants. Si la funcionalidad de Historias de Instagram ya recordaba a Snapchat y los Reels es una característica análoga a TikTok, la plataforma ahora se expande al mundo de las fotos efímeras que además no se pueden editar. Es un intento de buscar autenticidad, aunque llega después de que beReal ideara el formato.

La aplicación llegó a tiendas como Google Play el pasado 19 de abril. No ha sido hasta este jueves cuando se ha tenido noticias de ella, gracias a una exclusiva del medio TechCrunch. "Presentamos Instants, una aplicación de Instagram. Comparte fotos temporales con tus amigos. Conecta con tus personas favoritas en torno a momentos del día a día", destaca el ecosistema de Adam Mosseri, CEO de Instagram.

El funcionamiento de esta nueva red es tal y como te lo imaginas. beReal. Te descargas la aplicación, la abres, inicias sesión con tu cuenta de Instagram y automáticamente se abre tu cámara para que tomes tu imagen diaria. Luego no podrás editarla: pretende ser una red social "honesta" y libre de postureo. Esas instantáneas desaparecerán al cabo de 24 horas y no podrás volver a verlas.

Por ahora se trata de un "experimento" de Meta e Instagram, que ha consolidado su ecosistema con Threads, lanzada en 2023. Precisamente por esa naturaleza beta, la plataforma no siempre está disponible, aunque ya está disponible en España para su descarga. Solo tienes que entrar en tu tienda de aplicaciones favorita y buscar Instants from Instagram.

Qué ha dicho Meta sobre este sorpresivo lanzamiento

TechCrunch descubrió este jueves la aparición de esta nueva plataforma del ecosistema Instagram y Meta en móviles y pudieron recoger el testimonio de un portavoz de la compañía que fundó y dirige Mark Zuckerberg. "Estamos probando una app llamada Instants para ofrecer a la gente formas sencillas de conectar con sus amigos, y poder compartir fotos y vídeos informales al instante", aducía dicho portavoz.

Los cambios no tardarían en llegar, ya que esa misma persona aseguraba al mismo medio que todavía se están explorando "varias versiones de Instants" para ver "qué les gusta a los usuarios". "Escucharemos a nuestra comunidad".

Instants, en realidad, era una funcionalidad que ya estaba disponible en Instagram aunque pasó algo desapercibida. Se trata de Instantáneas. Dentro de la pestaña de Mensajes de Instagram se puede ver a tus amigos y sus "notas", pequeños textos (a veces tan solo emojis) con los que la gente puede compartir su estado de ánimo. Junto a esas notas aparecían ya de vez en cuando estas nuevas "Instantáneas".

No es la primera vez que Instagram hace experimentos con gaseosa, así que solo el tiempo podrá decir si esta app Instants from Instagram ha llegado para quedarse o si, por el contrario, se irá por donde ha venido. beReal no es competencia "real" para la plataforma de Meta: mientras que la primera tenía alrededor de unos 23 millones de usuarios diarios, Instagram ya va por los 3.000 millones.