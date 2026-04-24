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La UE discute en Chipre cómo activar su artículo de ayuda mutua en caso de ataque militar contra un Estado: Trump y la amenaza a Groenlandia avivan el debate
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La UE discute en Chipre cómo activar su artículo de ayuda mutua en caso de ataque militar contra un Estado: Trump y la amenaza a Groenlandia avivan el debate

El artículo de defensa mutua entre los miembros de la UE solo se ha activado una vez, en 2015 y tras los atentados terroristas en París. Pero se ha invocado decenas de veces. En los últimos meses y con Trump de por medio, sobre todo.

Miguel Fernández Molina
Miguel Fernández Molina
Friedrich Merz y Ursula von der Leyen, este viernes en Chipre
Friedrich Merz y Ursula von der Leyen, este viernes en Chipredpa/picture alliance via Getty Images

El artículo 5 de la OTAN lleva años resonando y, con Donald Trump de por medio, más aún. La guerra en Ucrania y la persistente amenaza rusa para Europa lo puso de moda y los últimos acontecimientos o declaraciones sobre Groenlandia o Irán lo han vuelto a situar entre los titulares. Pero no es el único artículo que habla de 'defensa mutua' en el seno de organizaciones supranacionales. La Unión Europea cuenta con su particular 'artículo 5', que en este caso es el artículo 42.7.

En absoluto es algo novedoso. Ya se habló —nosotros le hemos dedicado varios artículos— al comienzo de la invasión rusa de Ucrania. Pero al no ser Ucrania parte de la UE quedó como mera referencia. También con Groenlandia, que pese a no ser UE puramente, sí le toca por pertenecer a Dinamarca, estado miembro de 'los Veintisiete'. 

Dinamarca y los otros veintiséis países están ahora juntos, en una cumbre de líderes informal en Chipre. Y en una multitemática mesa de debate, ha vuelto a hablarse de su artículo 42.7. O lo que es lo mismo, la cláusula de 'defensa mutua' en el seno de la UE.

Lo ha hecho en primer lugar el anfitrión de la cita, el presidente de Chipre, Nikos Christodoulides. "Tenemos el artículo 42.7, y no sabemos qué ocurrirá si un Estado miembro lo activa, apuntó el mandatario mediterráneo en unas primeras declaraciones a AP. 

Aunque el 42.7 solo se ha activado una vez, es una herramienta fundamental por su posible cobertura. Su activación tuvo lugar en 2015, solicitada por Francia tras la cadena de atentados terroristas en París en octubre. 

Para Chipre es algo más que un blindaje extra. A diferencia de la práctica totalidad de la UE, la isla no pertenece a la OTAN, por lo que un ataque a su territorio no obligaría a ningún miembro de la alianza atlántica a responder. 

Y Chipre ya ha sentido, levemente, el miedo de un ataque de un país tercero. Ha sido recientemente, cuando una base utilizada por el Ejército británico en su país sufrió un ataque con drones por parte de Irán.

"Creo que en Europa tenemos que ser capaces de valernos por nosotros mismos", apuntaba a Europe Today y aprovechando la cumbre de Chipre quien fuera secretario general de la OTAN, el danés Anders Fogh Rasmussen, en línea con el mensaje que vienen transmitiendo el Consejo y especialmente la Comisión Europea desde hace años. 

La intención de Von der Leyen y demás altos cargos encaja con los mensajes de desprecio que lanza la Administración Trump; el último, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, que este jueves reprochó a Europa "llevar tiempo beneficiándoos de la protección de EEUU" y advirtió de que "ese tiempo de aprovecharse se ha acabado".

Miguel Fernández Molina
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Soy redactor de actualidad y última hora en El HuffPost, donde coordino el turno de tarde, con todo lo que ocurre en España y el mundo... que no es poco.

 

Sobre qué temas escribo

Escribir de última hora y actualidad ocupa prácticamente todos los campos, pero de forma habitual llevo a cabo mi trabajo sobre cuestiones de Internacional, Política y Deportes, intentando siempre dar ese 'toque Huff' tan nuestro a la hora de elegir y desarrollar los contenidos.



En los años que llevo en El HuffPost han sido muchos los temas tratados y las coberturas a fondo de grandes eventos. Desde las guerras en Ucrania y Gaza, pasando por un sinfín de elecciones (y las que quedan), hasta un foco más deportivo sobre los Mundiales y Eurocopas de fútbol masculino y femenino o los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio y París.



Creo que no siempre basta con simplemente contar lo que ocurre. Por eso, cuando las circunstancias lo permiten, busco enlazar la información con un enfoque más personal, más propio, tanto en las grandes historias como en otras no tan conocidas, pero merecedoras de reconocimiento.

 

Mi trayectoria

Nací en un precioso pueblo de Jaén llamado Sabiote. En cuanto a mi carrera profesional, soy licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Inicié mi camino periodístico en el portal Mundotoro.com, de donde di el salto tras ocho años y algunos proyectos paralelos a El HuffPost, la que es mi casa desde 2019.

 

 

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