La UE discute en Chipre cómo activar su artículo de ayuda mutua en caso de ataque militar contra un Estado: Trump y la amenaza a Groenlandia avivan el debate

El artículo 5 de la OTAN lleva años resonando y, con Donald Trump de por medio, más aún. La guerra en Ucrania y la persistente amenaza rusa para Europa lo puso de moda y los últimos acontecimientos o declaraciones sobre Groenlandia o Irán lo han vuelto a situar entre los titulares. Pero no es el único artículo que habla de 'defensa mutua' en el seno de organizaciones supranacionales. La Unión Europea cuenta con su particular 'artículo 5', que en este caso es el artículo 42.7.

En absoluto es algo novedoso. Ya se habló —nosotros le hemos dedicado varios artículos— al comienzo de la invasión rusa de Ucrania. Pero al no ser Ucrania parte de la UE quedó como mera referencia. También con Groenlandia, que pese a no ser UE puramente, sí le toca por pertenecer a Dinamarca, estado miembro de 'los Veintisiete'.

Dinamarca y los otros veintiséis países están ahora juntos, en una cumbre de líderes informal en Chipre. Y en una multitemática mesa de debate, ha vuelto a hablarse de su artículo 42.7. O lo que es lo mismo, la cláusula de 'defensa mutua' en el seno de la UE.

Lo ha hecho en primer lugar el anfitrión de la cita, el presidente de Chipre, Nikos Christodoulides. "Tenemos el artículo 42.7, y no sabemos qué ocurrirá si un Estado miembro lo activa, apuntó el mandatario mediterráneo en unas primeras declaraciones a AP.

Aunque el 42.7 solo se ha activado una vez, es una herramienta fundamental por su posible cobertura. Su activación tuvo lugar en 2015, solicitada por Francia tras la cadena de atentados terroristas en París en octubre.

Para Chipre es algo más que un blindaje extra. A diferencia de la práctica totalidad de la UE, la isla no pertenece a la OTAN, por lo que un ataque a su territorio no obligaría a ningún miembro de la alianza atlántica a responder.

Y Chipre ya ha sentido, levemente, el miedo de un ataque de un país tercero. Ha sido recientemente, cuando una base utilizada por el Ejército británico en su país sufrió un ataque con drones por parte de Irán.

"Creo que en Europa tenemos que ser capaces de valernos por nosotros mismos", apuntaba a Europe Today y aprovechando la cumbre de Chipre quien fuera secretario general de la OTAN, el danés Anders Fogh Rasmussen, en línea con el mensaje que vienen transmitiendo el Consejo y especialmente la Comisión Europea desde hace años.

La intención de Von der Leyen y demás altos cargos encaja con los mensajes de desprecio que lanza la Administración Trump; el último, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, que este jueves reprochó a Europa "llevar tiempo beneficiándoos de la protección de EEUU" y advirtió de que "ese tiempo de aprovecharse se ha acabado".