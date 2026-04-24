Séneca, filósofo estoico: "Cuenta los días de tu vida, y verás cuán pocos y desechados han sido los que has tenido para ti"

Lucio Anneo Séneca es una de las figuras más representativas del estoicismo. Nació en Córdoba (entonces parte del Imperio romano) en el año 4 a.C. en el seno de una familia acomodada.

Recibió su educación en Roma, ya que su padre (Séneca el viejo) fue un retórico de enorme importancia. Allí pudo desarrollar su capacidad retórica y estudiar filosofía, lo que le sirvió para adquirir las bases que más tarde le serían tan útiles.

Posteriormente fue cuestor y senador. Ganó una reputación que despertó envidias en otras personas poderosas, por lo que acabó desterrado en Córcega. Pasó ocho años en el exilio, un período que fue clave a la hora de asentar su pensamiento.

Ya sabes que el estoicismo ha cobrado de nuevo importancia. En realidad, nunca la perdió, pero es cierto que en los últimos años se ha producido una especie de boom de los filósofos estoicos. Esta rama del pensamiento fomenta la fortaleza ante la adversidad, la aceptación de la realidad y la virtud como eje de la vida.

Séneca es uno de sus grandes referentes, así que merece la pena repasar su pensamiento, así como rescatar una de sus frases más representativas, una que hace referencia al transcurso del tiempo y cómo aprovechar la vida.

El pensamiento de Séneca

La obra filosófica de Séneca aborda temas como la felicidad, el miedo, la muerte, la riqueza y el tiempo. Todos ellos son conceptos muy humanos y no están ligados a una época histórica concreta. Las personas siempre van a tener estas preocupaciones. De ahí que las reflexiones de Séneca hayan llegado a la actualidad.

También escribió ocho tragedias inspiradas en los mitos griegos, aunque estaban pensadas para ser leídas, no tanto para que se representasen.

Su obra más importante, quizás, son las epístolas morales a Lucilio. En ellas desarrolla un estoicismo práctico, que es lo que ha llegado con fuerza a la época actual. Esta obra tiene un estilo claro y directo, en parte es el motivo que explica que personas de todas las épocas la puedan entender.

La frase de Séneca sobre la vida

Una de las frases con mayor trascendencia de Séneca habla del paso del tiempo. Es la siguiente: "Cuenta los días de tu vida, y verás cuán pocos y desechados han sido los que has tenido para ti".

Léela detenidamente y reflexiona. ¿Nunca lo habías pensado? La vida suele empujarte a desempeñar una serie de tareas y de obligaciones que, en muchas ocasiones, ocupan la mayor parte de tu tiempo. Si echas la vista atrás, comprobarás que no has tenido demasiados días exclusivamente para ti, es decir.

Muchos días no los vivimos para nosotros, sino que los dedicamos a otras personas o tareas. El ejemplo más evidente puede ser el trabajo, pero también ocurre que pasas mucho tiempo con personas que en realidad no te importan, ya sea por obligación o por convencionalismos sociales.

Sin embargo, ¿cuánto ha quedado para ti?

La conclusión es triste, claro, pero hay una buena noticia: si eres consciente de ello tienes la opción de empezar a cambiarlo. Nunca vas a tener todo el tiempo del mundo para ti, pero es importante reservar varios momentos del día o de la semana que te sirven de reflexión o de descanso.

Séneca propone dedicar tiempo a pensar, a ser consciente de la existencia y a sopesar las decisiones. Así podrás vivir según la razón, y no según las presiones u obligaciones externas.

Otras frases de Séneca

Y esta no es la única reflexión de Séneca que te hará pensar. Tiene una gran variedad de frases que te servirán en tu día a día. Estas son algunas de ellas:

Ajeno es todo lo que nos viene en deseo.

Aquel que tú crees que ha muerto, no ha hecho más que adelantarse en el camino.

Compra solamente lo necesario; lo superfluo, aunque cueste sólo un céntimo, es caro.

Cuando el sol se eclipsa para desaparecer, se ve mejor su grandeza.

Decir lo que sentimos, sentir lo que decimos. En suma, que la palabra vaya de acuerdo con los hechos.

El artista encuentra mayor placer en pintar que en contemplar el cuadro.

En tres tiempos se divide la vida: en presente, pasado y futuro. De éstos, el presente es brevísimo; el futuro, dudoso; el pasado, cierto.

Estudiad, no por saber más, sino por saberlo mejor.

La avaricia es como la llama, cuya violencia aumenta en proporción al incendio que la produce.

La verdadera felicidad no consiste en tenerlo todo, sino en no desear nada.

Quien teme a la muerte nunca hará nada propio de un hombre vivo.

Como puedes ver, muchas de ellas hacen referencia al paso del tiempo o a la manera de obtener la felicidad, grandes preocupaciones del ser humano. Si las lees con atención obtendrás grandes enseñanzas. Después llega el momento de intentar ponerlas en práctica en tu vida cotidiana.