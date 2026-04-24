El mayor despliegue desde la guerra de Vietnam: el portaaviones más grande del mundo se niega a regresar al puerto

Un portaaviones de la Armada entra en un puerto tras realizar ejercicios de entrenamiento en alta mar. Imagen de archivo.

El portaaviones más grande del mundo lleva desplegado desde el mes de junio del año pasado, sumando un total de once meses en el mar, que cumplirá justamente en mayo. De esta forma, la embarcación ha conseguido superar el récord establecido por el USS Abraham Lincoln en 2020, aunque no ha conseguido batir la marca del USS Midway, que pasó un total de 332 días.

El portaaviones salió del puerto de Norfolk, Virginia en 2025 y se espera que su despliegue dure, al menos, hasta finales de mayo. Ha pasado por diferentes escenarios: desde el mar Mediterráneo hasta el mar Rojo tras transitar por el canal de Suez.

De hecho, llegó a participar en la operación de la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, así como ha brindado apoyo a las operaciones de EEUU en Oriente Medio, concretamente en Irán.

Sin embargo, su despliegue no ha sido un camino de rosas. Y, han tenido que afrontar diferentes dificultades. Por ejemplo, a inicios de marzo, cuando se encontraba en el Mar Rojo, un incendio le obligó a regresar al Mediterráneo para realizar algunas reparaciones en Grecia.

Esto no solo retrasó su recorrido previsto, sino que además planteó algunas dudas sobre la vulnerabilidad de los componentes técnicos a bordo, como puede ser el sistema de frenado AAG o las catapultas electromagnéticas.

Además, también han sufrido varios problemas operativos, como cuando el sistema de inodoros de vació sufrió hasta 205 fallos en apenas cuatro días, lo que pone de relieve las complicaciones a la que la tripulación se enfrenta (además de la dificultad añadida de estar desplegados tanto tiempo en alta mar).

En este sentido, el senador Tim Kaine ha criticado la duración de estos despliegues debido a la separación de los militares de sus familias, pues según él la tripulación "debería estar en casa con sus seres queridos" y no pasar tanto tiempo en misiones tan prolongadas.

En la actualidad hay 11 portaaviones en servicio en EEUU, aunque solo hay entre 4 y 6 desplegados de forma efectiva, pues el resto se encuentran o en fase de pruebas o en dique seco para mantenimiento.