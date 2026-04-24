Este aeropuerto español cerrará por un mes por renovación de la pista

El aeropuerto de Santiago-Rosalía de Castro, situado en el norte de España, cerrará durante 35 días (del 23 de abril al 27 de mayo) por obras de renovación de la pista, según ha podido anunciar la compañía operadora del aeropuerto, Aena.

Las compañías encargadas de las obras han sido Padecasa Obras y Servicios S.A., Infraestructuras Conelsan S.A. y F. Gómez y Cía S.L., las cuales han contado con un presupuesto de 26 millones de euros para remodelar el aeropuerto.

Se prevé que varios viajes se vean afectados. Desde la compañía, que asegura que el cierre se ha coordinado con todas las aerolíneas que operan en el aeropuerto, han pedido que ante cualquier duda se ponga en contacto con su aerolínea. "Si tiene alguna pregunta sobre el estado de su vuelo, cambios de horario o posibles cambios de reserva, le recomendamos que se ponga en contacto con su aerolínea", señalan.

En este centro de aviación operan diferentes aerolíneas, entre ellas Ryanair, Vueling o British Airways. El cierre continuará con la huelga indefinida del personal de los aeropuertos del resto de España que comenzará el próximo 30 de marzo.

De hecho, el personal de tierra mantiene una huelga en doce aeropuertos clave, entre ellos el de Madrid, Alicante, Barcelona, Málaga, Ibiza, Palma o las Islas Canarias. Según ha trasladado la empresa pública española a través de un comunicado se producirán paros parciales.

"El personal de tierra ha convocado una huelga indefinida a partir del 30 de marzo. Se producirán paros parciales los lunes, miércoles y viernes en tres franjas horarias: de 5:00 a 7:00 a. m., de 11:00 a. m. a 5 p. m., y de 10:00 p. m. a medianoche", han informado. "Por favor, póngase en contacto con la aerolínea para conocer el estado de su vuelo", han agregado finalmente.

Se espera que las obras continúen después del 27 de mayo, aunque los trabajos no alterarán el funcionamiento habitual del aeropuerto. Cabe destacar que a pesar del cierre operativo, las zonas públicas y el parking continuarán abiertos a los usuarios durante todo el mes.