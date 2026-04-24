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Otra lección de estilo de Dakota Johnson: vestidazo de Valentino y una nueva versión de su flequillo
Moda y Belleza
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Otra lección de estilo de Dakota Johnson: vestidazo de Valentino y una nueva versión de su flequillo

La actriz acudió a la gala Time100 que se celebró en Nueva York.

Mila Fernández
Mila Fernández
Dakota Johnson en la gala TIME 100 Gala celebrada el 23 de abril.
Dakota Johnson en la gala TIME 100 Gala celebrada el 23 de abril.Patrick McMullan via Getty Image

Hace años que dejó de ser la hija de Melanie Griffith y Don Johnson para convertirse en una de las estrellas más cotizadas de Hollywood, delante de las cámara, ya sean en el set de rodaje o en las alfombras rojas.

Este jueves, en la gran gala Time100, que se celebró en Nueva York, Dakota Johnson volvió a demostrar por qué es un icono de estilo y se convirtió en una de las protagonistas de su photocall. 

Para la ocasión, Dakota eligió un espectacular diseño de de Valentino -firma de la que es embajadora-, de la colección otoño-invierno 2026, compuesto por un vestido de un suave verde menta y una vaporosa capa cerrada, que parecía inspirada en una princesa medieval.

Dakota Johnson con un diseño de Valentino inspirado en las princesas medievales.
  Dakota Johnson con un diseño de Valentino inspirado en las princesas medievales.(C)KevinMazur

Para completar el estilismo, la protagonista de Materialist dejó su melena suelta, con suaves ondas y su característico flequillo, pero en una versión más corta que pocas veces la hemos visto.

La actriz Teyana Taylor en la gala Time100.
  La actriz Teyana Taylor en la gala Time100.Michael Stewart

A esa fiesta, que reúne a las personas más influyentes del mundo, también acudieron, entre otras caras caras conocidas, David y Victoria Beckham, Kate Hudson, Arianna Huffington, Teyana Taylor, Blake Lively, Scarlett Johansson y Ed Sheeran

Mila Fernández
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Responsable de LIFE. Licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, ha trabajado en Radio España, en la revista de Ana Rosa, dirigió la revista Turismo Rural y ha sido presentadora y moderadora de encuentros relacionados con el turismo, la gastronomía, el medioambiente o la literatura. Además de coordinar LIFE es la editora de branded content de El HuffPost.

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