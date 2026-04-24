Otra lección de estilo de Dakota Johnson: vestidazo de Valentino y una nueva versión de su flequillo
La actriz acudió a la gala Time100 que se celebró en Nueva York.
Hace años que dejó de ser la hija de Melanie Griffith y Don Johnson para convertirse en una de las estrellas más cotizadas de Hollywood, delante de las cámara, ya sean en el set de rodaje o en las alfombras rojas.
Este jueves, en la gran gala Time100, que se celebró en Nueva York, Dakota Johnson volvió a demostrar por qué es un icono de estilo y se convirtió en una de las protagonistas de su photocall.
Para la ocasión, Dakota eligió un espectacular diseño de de Valentino -firma de la que es embajadora-, de la colección otoño-invierno 2026, compuesto por un vestido de un suave verde menta y una vaporosa capa cerrada, que parecía inspirada en una princesa medieval.
Para completar el estilismo, la protagonista de Materialist dejó su melena suelta, con suaves ondas y su característico flequillo, pero en una versión más corta que pocas veces la hemos visto.
A esa fiesta, que reúne a las personas más influyentes del mundo, también acudieron, entre otras caras caras conocidas, David y Victoria Beckham, Kate Hudson, Arianna Huffington, Teyana Taylor, Blake Lively, Scarlett Johansson y Ed Sheeran