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Trump 'manda' a Pakistán a Witkoff y a su yerno para verse con Irán este fin de semana, pero se 'guarda' a Vance
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Trump 'manda' a Pakistán a Witkoff y a su yerno para verse con Irán este fin de semana, pero se 'guarda' a Vance 

EEUU prepara una delegación amplia con destino Islamabad en lo que se espera sea la segunda ronda de negociaciones directas con Teherán, pero la parte iraní aún no ha confirmado nada. Su ministro de Exteriores sí esta en la zona, inmerso en una "gira" por varios países socios. 

Miguel Fernández Molina
Miguel Fernández Molina
Donald Trump sonríe en una comparecencia en el Despacho Oval
Donald Trump sonríe en una comparecencia en el Despacho OvalThe Washington Post via Getty Images

En una partida de ajedrez puedes sacrificar algún peón, algún alfil... pero no la reina. Aunque no veamos mucho a Donald Trump en el papel de 'gran maestro' del ajedrez, en cierta manera está moviendo sus piezas en el conflicto con Irán. 

Este fin de semana podrían retomarse las conversaciones directas en Pakistán para acercar un acuerdo de paz tras la extensión sine die del alto el fuego y al país asiático ha decidido mandar a sus dos hombres de confianza, Steve Witkoff y Jared Kushner, para más señas su yerno. Pero no manda a J. D. Vance, al menos de momento.

Fuentes de la Casa Blanca han confirmado a la CNN y a Fox News que EEUU mandará una delegación encabezada por los dos 'hombres para todo' del presidente. El objetivo, participar en una negociación personal con el ministro iraní de Asuntos Exteriores, Abás Araqchí. De hecho, la Administración Trump afirma haber recibido una solicitud de Irán para celebrar un encuentro, algo que Teherán no confirma.

El movimiento de EEUU tiene una 'bala en la recámara'. Donald Trump no quiere mover aún a su vicepresidente, J. D. Vance, que fue la cabeza de la delegación en la primera ronda de conversaciones en Pakistán. Esta vez el número dos del Gobierno estadounidense permanecerá en 'casa' a la espera de si tiene que viajar a Islamabad en caso de que los contactos avancen.

Desde la Casa Blanca consideran que no corresponde aún la presencia de Vance al no estar tampoco previsto el desplazamiento del presidente del Parlamento de Irán, Mohammad-Bagher Ghalibaf, considerado líder de la delegación. Tampoco quieren repetir el cruce de mensajes y correcciones de días atrás, con la imagen de un J. D. Vance esperando en la escalinata del Air Force One por si despegaba o no.

Este fin de semana el ministro iraní de Exteriores sí estará en la zona, a donde se ha desplazado en lo que ha llamado una "oportuna" gira regional con parada en la capital de Pakistán, en Mascate (Omán) y Moscú. El objetivo, coordinar con sus "socios" los asuntos bilaterales. Ni palabra de unas conversaciones directas con EEUU, pero Washington no quiere desaprovechar la oportunidad.

Miguel Fernández Molina
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Soy redactor de actualidad y última hora en El HuffPost, donde coordino el turno de tarde, con todo lo que ocurre en España y el mundo... que no es poco.

 

Sobre qué temas escribo

Escribir de última hora y actualidad ocupa prácticamente todos los campos, pero de forma habitual llevo a cabo mi trabajo sobre cuestiones de Internacional, Política y Deportes, intentando siempre dar ese 'toque Huff' tan nuestro a la hora de elegir y desarrollar los contenidos.



En los años que llevo en El HuffPost han sido muchos los temas tratados y las coberturas a fondo de grandes eventos. Desde las guerras en Ucrania y Gaza, pasando por un sinfín de elecciones (y las que quedan), hasta un foco más deportivo sobre los Mundiales y Eurocopas de fútbol masculino y femenino o los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio y París.



Creo que no siempre basta con simplemente contar lo que ocurre. Por eso, cuando las circunstancias lo permiten, busco enlazar la información con un enfoque más personal, más propio, tanto en las grandes historias como en otras no tan conocidas, pero merecedoras de reconocimiento.

 

Mi trayectoria

Nací en un precioso pueblo de Jaén llamado Sabiote. En cuanto a mi carrera profesional, soy licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Inicié mi camino periodístico en el portal Mundotoro.com, de donde di el salto tras ocho años y algunos proyectos paralelos a El HuffPost, la que es mi casa desde 2019.

 

 

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