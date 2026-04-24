Trump 'manda' a Pakistán a Witkoff y a su yerno para verse con Irán este fin de semana, pero se 'guarda' a Vance 

En una partida de ajedrez puedes sacrificar algún peón, algún alfil... pero no la reina. Aunque no veamos mucho a Donald Trump en el papel de 'gran maestro' del ajedrez, en cierta manera está moviendo sus piezas en el conflicto con Irán.

Este fin de semana podrían retomarse las conversaciones directas en Pakistán para acercar un acuerdo de paz tras la extensión sine die del alto el fuego y al país asiático ha decidido mandar a sus dos hombres de confianza, Steve Witkoff y Jared Kushner, para más señas su yerno. Pero no manda a J. D. Vance, al menos de momento.

Fuentes de la Casa Blanca han confirmado a la CNN y a Fox News que EEUU mandará una delegación encabezada por los dos 'hombres para todo' del presidente. El objetivo, participar en una negociación personal con el ministro iraní de Asuntos Exteriores, Abás Araqchí. De hecho, la Administración Trump afirma haber recibido una solicitud de Irán para celebrar un encuentro, algo que Teherán no confirma.

El movimiento de EEUU tiene una 'bala en la recámara'. Donald Trump no quiere mover aún a su vicepresidente, J. D. Vance, que fue la cabeza de la delegación en la primera ronda de conversaciones en Pakistán. Esta vez el número dos del Gobierno estadounidense permanecerá en 'casa' a la espera de si tiene que viajar a Islamabad en caso de que los contactos avancen.

Desde la Casa Blanca consideran que no corresponde aún la presencia de Vance al no estar tampoco previsto el desplazamiento del presidente del Parlamento de Irán, Mohammad-Bagher Ghalibaf, considerado líder de la delegación. Tampoco quieren repetir el cruce de mensajes y correcciones de días atrás, con la imagen de un J. D. Vance esperando en la escalinata del Air Force One por si despegaba o no.

Este fin de semana el ministro iraní de Exteriores sí estará en la zona, a donde se ha desplazado en lo que ha llamado una "oportuna" gira regional con parada en la capital de Pakistán, en Mascate (Omán) y Moscú. El objetivo, coordinar con sus "socios" los asuntos bilaterales. Ni palabra de unas conversaciones directas con EEUU, pero Washington no quiere desaprovechar la oportunidad.