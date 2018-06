La genial reacción de esta marca a la polémica chaqueta de Melania Trump

La primera dama estadounidense Melania Trump generó el pasado jueves mucho revuelo al ir a visitar un centro de niños inmigrantes con una chaqueta de Zara con el lema "En realidad no me importa, ¿y a ti?" (como puede verse en la imagen superior).

En redes fue muy criticada la elección de esta prenda, teniendo en cuenta lo que está ocurriendo en la frontera entre México y Estados Unidos en Texas.

El presidente Donald Trump, que el miércoles emitió una orden ejecutiva para dejar de separar a niños inmigrantes de sus padres, también hizo una mención a la chaqueta en Twitter. Según el mandatario, el mensaje iba dedicado a "medios de fake news". Mientras tanto, la secretaria de prensa de la primera dama, Stephanie Grisham, aseguró que la chaqueta no era más que eso, una chaqueta, "sin mensaje oculto".

Pero cuando eres la primera dama de Estados Unidos, ninguna prenda de vestir es sólo una prenda.

"A mí sí me importa, ¿a ti no?"

Como respuesta a esta controversia, varias marcas de ropa han reaccionado sacando sus propias versiones, aunque esta vez con un mensaje mucho más esperanzador.

Wildfang, una tienda fundada por mujeres que aspira a empoderar a la gente con su ropa, ha lanzado una cazadora bomber con las palabras "I REALLY CARE, DON'T U?" [A mí sí me importa, ¿a ti no?] en la espalda.