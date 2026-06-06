Preguntan al papa de qué equipo es y no tiene pelos en la lengua en responder: ¿Real Madrid o Barça?

León XIV es del Real Madrid. El obispo de Roma lo ha confirmado este mismo sábado durante su vuelo a España con motivo de su visista apostólica. Al ser preguntado por uno de los periodistas que se encontraba en el Airbus que ha aterrizado esta misma mañana en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, el Papa lo ha dejado claro.

"La gran pregunta es: ¿Real Madrid o Barça?", ha lanzado uno de los periodistas. "Esa es fácil, el Papa es de todos los equipos, pero yo soy del Real Madrid", ha aclarado, sin pelos en la lengua, en unas declaraciones recogidas por el diario El País.

Muchos internautas se han pasado por redes sociales para comentar el momento, que en pocos minutos ha alcanzado más de 2.000 Me Gusta. "El Papa es del Madrid porque solo Dios puede ser del Barça", ha comentado un usuario de la red social Instagram. "Dios y el Papa son del Real Madrid", contradice. "El Alcalde y el Rey son del Atletico de Madrid", ha asegurado otro.

Actos en el Bernabéu

El Papa celebrará esta tarde una vigilia de oración en la plaza de Lima, en una esquina del Santiago Bernabéu y el lunes día 8 celebrará una misa multitudinaria en el mismo estadio, que ya habrá renovado al presidente del club. En cambio, a su paso por Barcelona, el papa celebrara una vigilia de oración en el estaduo Lluís Companys, el olímpico de Barcelona.

Se trata de la primera vez que el Papa se menciona sobre estos asuntos. Unas declaraciones que coinciden con las próximas elecciones del club, este domingo, en las urnas de la ciudad deportiva del Valdebebas.

También son destacables las palabras que le ha dedicado a uno de los periodistas al ser preguntado por la posibilidad de reunirse con el puertorriqueño Bad Bunny. El Pontífice ha respondido que no sabe si podrá conocerle, porque [ha señalado divertido] mientras él tiene un acto, el cantante estará en su concierto.

El santo padre ha aterrizado en Madrid en la mañana del 6 de junio para realizar una visita apostólica a España que se prolonga hasta el 12 de junio. El 9 se marchara a Barcelona, por lo que tiene tres días en Madrid con una intensa agenda.