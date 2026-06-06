León XIV reivindica "la cultura del encuentro" y carga contra las "narrativas divisivas y polarizantes": las claves de su primer discurso en España

El papa reivindica la cultura del encuentro frente al enfrentamiento en su primer discurso en Madrid. En el Palacio Real de Madrid, y frente a los Reyes y los miembros del Gobierno, León XIV ha pronunciado un discurso en el que ha puesto sobre la mesa los problemas del presente español y mundial. Un llamamiento contra la división y el enfrentamiento: "Cuidado con las narrativas divisivas y polarizantes".

El Pontífice ha comenzado su disertación, tras un discurso de Felipe VI, agradeciendo a España "su compromiso activo con la paz y la solidaridad". "El vínculo antiquísimo entre España y la Iglesia representa una fuente de inspiración a los desafíos que enfrenta. Un pueblo lleno de pasión que ama la vida y lo manifiesta", ha sentenciado.

"Reconciliación"

Eso sí, el obispo de Roma ha pedido "reconciliación entre las distintas fuerzas de esta nación". "No es la cultura del enfrentamiento la que genera estabilidad y prosperidad. El mensaje de paz que para algunos resuena como provocador, no es la cultura del enfrentamiento, sino la del encuentro", ha agregado durante su discurso, tras un besamano breve y un acto de bienvenida en el Palacio Real de Madrid.

De esta forma, el Papa, que ha dejado múltiples titulares en su primer discurso, ha asegurado que viene España para alentar una "reconciliación y cooperación más profunda entre las distintas fuerzas". "Necesitamos trascendencia, pero en estos momentos oscuros, invito a todos a abandonar las narrativas polarizantes de vuestra realidad". "No bendigamos entusiasmos ingenuos ni alimentemos miedos estériles", ha agregado.

"Hoy, la tentación de ganar popularidad avivando el fuego de las polarizaciones parece crecer, en lugar de disminuir; la dignidad humana no deja de ser violada. Por eso necesitamos cultura, interioridad, una educación libre y de calidad, necesitamos trascendencia", ha asegurado el Papa.

Asimismo, en su despedida ante los miembros del Gobierno de España, ha animado a "tener en cuenta las perspectivas de los pobres y los jóvenes al imaginar el futuro y a armonizar las demandas de autonomía y de unidad".

León XIV durante su primer discurso en España. EFE

"Huir de los enfoques identitarios"

Robert Prevost ha instado a "huir de esos enfoques identitarios que parecen aclararlo todo, pero que pueblan el mundo de fantasmas y enemigos".

Sobre las narrativas divisivas, el papa también ha hecho hincapié en la responsabilidad que tienen las nuevas tecnologías donde a veces "los prejuicios se exacerban, el pensamiento crítico se debilita, los intereses prepotentes siembran pulsiones de muerte".

Ante ello, León XIV ha planteado que quienes tienen responsabilidades económicas, políticas e institucionales den "un salto cualitativo, un cambio de rumbo en las inversiones destinadas a la escuela, la universidad y la investigación, a las comunidades locales y a la sociedad civil como semillero de participación y mediación cultural".

Durante la extensa disertación, el papa ha puesto como ejemplo "la presencia del Islam en la península ibérica" y ha recordado que en "ese periodo no solo hubo confrontación, sino que se intentó crear un espacio de contacto, conversación y diálogo sobre el sentido de la verdad entre cristianos, musulmanes y judíos".

En este punto, ha citado a la Escuela de Traductores de Alfonso X "donde las tres religiones colaboraron en la traducción del rico patrimonio árabe" y ha recordado que "ciudades como Córdoba y Toledo se convirtieron en lugares de mediación, lenguas, religios y saberes".

Felipe VI se pronuncia sobre los abusos de la Iglesia

Estos actos que han dado la bienvenida a León XIV, han sido históricos por muchos motivos. Felipe VI se ha referido por primera vez sobre los abusos de la Iglesia católica. El Rey ha destacado la "enorme labor social" desde El Vaticano, y ha estimado que no puede haber mayor contraste con esa realidad que el dolor causado por los casos de abuso".

Ante ellos, ha reconocido "claridad y firmeza" de Leeon XIV, "esenciales en el proceso sanador y de reparación del daño infligido". "Santidad, bienvenido a España".