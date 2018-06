Melania Trump ha visitado por sorpresa la frontera sur de EEUU en un intento por mejorar la imagen de la Casa Blanca, manchada por la separación forzada de niños inmigrantes de sus familias. Pero el gesto ha quedado eclipsado por una buena metedura de pata.

La Primera Dama de EEUU subió a su avión con destino a Texas con una gabardina que llevaba escrito en la espalda: "En realidad no me importa, ¿y a ti?".

Melania no la ha llevado la gabardina durante su visita a un centro de detención temporal de menores indocumentados en McAllen (Texas), pero ha vuelto a ponérsela al aterrizar de vuelta en Washington y cuando ha entrado en la Casa Blanca.

La chaqueta ha sido objeto de todo tipo de especulaciones en las redes sociales, donde algunos lo interpretaron como un mensaje de la Casa Blanca a la base de votantes de Trump, que podría sentirse inquieta ante los gestos amables de Melania hacia los inmigrantes.

La portavoz de la primera dama, Stephanie Grisham, ha asegurado en un comunicado que era simplemente "una chaqueta" y que "no había ningún mensaje oculto". Pero su marido, Donald Trump, ha ofrecido su propia explicación: era una indirecta a los medios de comunicación.

"I REALLY DON'T CARE, DO U?" written on the back of Melania's jacket, refers to the Fake News Media. Melania has learned how dishonest they are, and she truly no longer cares!