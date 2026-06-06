Sonia Pérez, farmacéutica: "Dormir no es un interruptor, es un proceso y hay que ayudar al cuerpo a bajar las revoluciones"

Conciliar el sueño se ha convertido en un problema habitual para millones de personas. El estrés, el uso de pantallas hasta altas horas de la noche, los horarios irregulares o el consumo de cafeína son algunos de los factores que dificultan el descanso.

Frente a esta realidad, la farmacéutica Sonia Pérez recuerda que dormir no ocurre de forma instantánea y que el organismo necesita prepararse para ello. "Dormir no es un interruptor, es un proceso y hay que ayudar al cuerpo a bajar revoluciones”, explica la especialista, que recomienda comenzar una rutina específica unos 90 minutos antes de ir a la cama.

Las causas más frecuentes

Los expertos señalan que el estrés es una de las principales razones por las que muchas personas no consiguen conciliar el sueño. Las preocupaciones del día a día suelen intensificarse al acostarse, activando la mente y dificultando el descanso.

Hombre con insomnio por la noche. Mark Hatfield

A esto se suman otros factores como el consumo de alcohol antes de dormir, la exposición a luces intensas, el ruido ambiental, la ingesta de cafeína, una temperatura inadecuada en la habitación o incluso la práctica de ejercicio físico intenso durante las últimas horas del día.

Todos estos elementos pueden alterar los mecanismos naturales que regulan el sueño y hacer que el organismo permanezca en estado de alerta cuando debería prepararse para descansar.

Rutina de los 90 minutos

Para facilitar la transición entre la actividad diaria y el descanso nocturno, Sonia Pérez propone crear un ritual que comience una hora y media antes de acostarse. El primer paso es realizar una cena ligera. Las comidas copiosas o muy pesadas pueden dificultar la digestión y prolongar la sensación de incomodidad durante la noche.

Primer plano de un joven en la ducha. Getty Images

También recomienda una ducha tibia o caliente. Y aunque en esta época del año no apetezca mucho por las altas temperaturas, este hábito ayuda a que el sistema nervioso reduzca progresivamente su nivel de activación.

Otro aspecto fundamental es limitar el uso de dispositivos electrónicos. "Yo te recomiendo que intentes no estar con móviles, pantallas, cosas que estimulen", señala la farmacéutica. La luz emitida por estos aparatos puede interferir en la producción de melatonina, la hormona que regula el sueño. También aconseja utilizar iluminación cálida en las horas previas al descanso para favorecer un ambiente más relajante.

Desconectar y mantener horarios estables

Además de reducir los estímulos, la especialista considera útil realizar actividades que permitan desconectar de las preocupaciones cotidianas. Leer un libro, escribir o escuchar música relajante pueden ayudar a la mente a abandonar el ritmo acelerado de la jornada.

Mujer joven leyendo un libro en casa, tomando té sentada en el sofá de una acogedora sala de estar. Getty Images

Sin embargo, Pérez insiste en que ninguna de estas medidas será realmente eficaz sin una rutina constante. Para que el organismo aprenda cuándo debe prepararse para dormir, es fundamental acostarse aproximadamente a la misma hora cada día. "Tienes que crear una rutina, un hábito en el que la hora de dormir sea prácticamente siempre la misma. El cuerpo tiene que habituarse", concluye.