Los regalos entre la familia real y el papa León XIV en el Palacio Real: hay uno de ellos con el toque de Letizia y con guiño a la princesa Leonor

Los reyes Felipe y Letizia y la princesa Leonor y la infanta Sofía hablando con el papa León XIV en el Salón del Trono del Palacio Real

Cuando un jefe de Estado visita a otro, es costumbre que se realicen regalos. Así se ha hecho al principio de la visita apostólica que el papa León XIV realiza a España entre el 6 y el 12 de junio de 2026. El pontífice fue recibido en el aeropuerto de Madrid-Barajas por los reyes Felipe y Letizia, y tras los saludos y una primera reunión, con reverencia y privilegio de blanco incluidos, la comitiva se trasladó al Palacio Real.

Allí le esperaban la princesa Leonor y la infanta Sofía, que han debutado vestidas con el negro protocolario en un encuentro con un jefe de Estado y han mostrado que la estrecha relación entre la casa real española y el Vaticano continúan en la generación más joven. Tras las presentaciones, los saludos, los himnos y el paso de revista llegó el momento de acceder al interior de la residencia oficial del rey de España.

Los cuatro miembros de la familia real acompañaron al papa al imponente Salón del Trono, y de ahí al Salón de Gasparini, donde se han sentado durante unos minutos para mantener un encuentro privado que se ha llevado a cabo en español, lengua que domina el santo padre. De un lado se han sentado junto al sumo pontífice Felipe VI y la princesa Leonor, y del otro la reina Letizia y la infanta Sofía.

Hemos sabido entonces los regalos que se han entregado unos y otros. Como ha comentado Alejandro Riego en TVE, los reyes han entregado a León XIV un libro conmemorativo de los 550 años de la proclamación del reinado de Isabel I. No podía faltar un guiño a Su Católica Majestad.

También mapas de América de los libros españoles de los siglos XVII y XVIII, que no podían faltar teniendo en cuenta que el papa es estadounidense y ha pasado gran parte de su vida en Perú.

No ha quedado ahí porque la familia real ha obsequiado además al papa con una colección de monedas del año Gaudí realizadas por el centenario de la muerte del arquitecto. Esta efeméride se celebra el 10 de junio en esta visita apostólica en la bendición e inauguración de la Torre de Jesucristo, la torre central de la Sagrada Familia.

Aparte de eso, los reyes y sus hijas han tenido otro curioso detalle con el papa que seguramente ha agradecido profundamente: le han regalado un lote de productos asturianos.

Puede ser sidra, puede ser uno de los quesos del principado, casadielles, marañuelas, fabes... No lo sabemos, pero sí que parece un toque de la reina Letizia, asturiana de nacimiento y de origen por parte de padre, y un guiño a Leonor, cuyo título principal como heredera es el de princesa de Asturias. Apostamos a que León XIV ha quedado encantado.

Además, el papa ha regalado a la familia real un mosaico de Cristo Sol realizado en El Vaticano, que representa a Cristo como luz del mundo, y una medalla conmemorativa que se ha hecho de este viaje apostólico. En la cara principal figura el escudo del papa con su lema, Alzad la mirada, y en el reverso está la Virgen de la Almudena, el agua, que simboliza a Canarias, y la Sagrada Familia.