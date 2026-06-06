Salva la vida a un policía, pocos días después gana el Euromillones y acaba muriendo tras ser atropellado mientras iba en bicicleta

La historia de Anthony Canty, de 39 años, ha acabado en desgracia. Este hombre británico se hizo popular en el país por salvarle la vida a un policía en 2020. Al mes siguiente, se llevó el premio de un millón de euros en el Euromillones junto con su esposa. Hace unos días, falleció tras ser atropellado en la localidad de Essex, a pocos kilómetros de la ciudad de Londres.

Según informa Daily Mail, Canty fue trasladado de urgencia al hospital, pero falleció cuatro años después. La Policía ha informado en los últimos días que un joven de 18 años ha sido detenido en relación al suceso. Los agentes sostienen que el conductor abandonó el lugar del accidente tras el impacto, aunque regresó posteriormente.

Este sospechoso fue arrestado, finalmente, por presuntos delitos de conducción peligrosa con resultado de lesiones graves, conducción bajo los efectos del alcohol y las drogas, y por no detenerse en el lugar de los hechos. La investigación continúa abierta. Un comerciante de un local del lugar, practicó una RCP hasta que llegaron los servicios sanitarios que no pudieron hacer nada por su vida.

La Policía de Essex ha solicitado la colaboración ciudadana para esclarecer las circunstancias del suceso. Los agentes piden que cualquier persona que presenciara la colisión o que viera un Ford KA negro circulando por la zona en el momento del accidente se ponga en contacto con las autoridades.

El diario británico ha recibido múltiples mensajes de personas allegadas al fallecido. Uno de sus amigos lo ha definido como "uno de los caballeros más amables, genuinos y auténticos que he tenido el placer de conocer". "Y fuiste un luchador hasta el final y moriste como una leyenda que no será olvidada", añadió.

"Desde que eras un niño siempre tuviste una sonrisa tan descarada, tu ánimo siempre alegraba la habitación, eras una persona tan agradable y nunca escucharía a nadie decir una mala palabra sobre ti. Absolutamente sin palabras", ha lamentado otro de sus amigos.

Un heróe para la Policía

La víctima ya había protagonizado una historia de heroísmo años antes. En abril de 2020, salvó la vida de un agente de policía que sufrió un infarto mientras ambos viajaban en autobús de regreso a casa tras la jornada laboral.

Al percatarse de la emergencia, Canty alertó al conductor accionando el timbre de parada y comenzó a practicar maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) siguiendo las indicaciones de un operador del servicio de emergencias 999. El agente fue trasladado en helicóptero a un hospital, donde permaneció cinco días en la unidad de cuidados intensivos antes de recuperarse por completo.

Posteriormente, el policía expresó su agradecimiento y le aseguró que "el buen karma le llega a la buena gente". Y tanto que llegó.

Pocos días después, recibió una inesperada recompensa cuando descubrió que había resultado ganador de la lotería. En un primer momento, creyó haber obtenido un premio de 100.000 libras y llamó a su entonces pareja, Katie, con la noticia. Sin embargo, fue ella quien comprobó los números y le comunicó que el premio ascendía en realidad a un millón de libras. La pareja contrajo matrimonio en 2023.