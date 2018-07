Aznar avisa: "Si el PP no se refunda, dejará de ser opción de gobierno"

El expresidente José María Aznar ha cargado este martes contra su partido y contra el que fue su sucesor, Mariano Rajoy. Tras pedir que se refunde el Partido Popular, ha sentenciado durante su entrevista en Onda Cero que ha llegado la hora de "asumir responsabilidades por la división de centro derecha". Tras asegurar que pese a que tiene el carnet de afiliado no sabe si está al corriente de pago ha anunciado que no podrá votar al nuevo líder. Además, ha insistido en que él quiere mantenerse al margen pero que su forma de ayudar es dar su opinión. Y, fiel a su estilo, la ha dado.

Consciente de que su nombre ha vuelto al foco informativo de la mano de María Dolores de Cospedal, ha preferido centrar sus respuestas en la necesidad de renovar el partido para evitar que sea absorbido por otros como la formación que lidera Albert Rivera: "Si el PP no es refundado, dejará de ser una opción de Gobierno. Ciudadanos tiene una parte muy importante de los activos del PP".

El ascenso en los sondeos de la candidatura de Casado encendió las alarmas en las dos candidatas que, en principio, eran consideradas las más fuertes: Cospedal y Soraya Sáenz de Santamaría. Cospedal vinculó el lunes la candidatura de Casado a Aznar, y el que fuera director de gabinete del expresidente contestó mostrando su orgullo por su etapa junto al que fuera líder del PP.

Aznar no ha desperdiciado ni un sólo segundo a la hora de seguir lanzando píldoras contra su partido: es el PP el que ha cambiado y esto ha provocado desconcierto a los votantes, por lo que debe cambiar. "Yo no he cambiado mi posición, sigo estando en la misma. El problema de cercanía o lejanía de los candidatos hacia mí es un problema de los candidatos, yo sigo siendo el mismo y estoy en la misma posición. El que ha cambiado la relación con los militantes y ha provocado desconcierto es el PP, y es una de las cosas que tiene que corregir".

"España necesita un proyecto de futuro y el PP tiene que dar un proyecto para España, pero estar al margen no significa que no dé mis opiniones", ha asegurado. Aznar ha advertido, como viene haciendo desde hace semanas, que hay que refundar el PP y el centro derecha, aunque ha admitido que a día de hoy el centro derecha "no es solo el Partido Popular".

Para Aznar el problema de la "desconexión" del PP con los ciudadanos tiene nombre propio: Mariano Rajoy. Ambos líderes llevan ya tres años sin hablarse, algo de lo que también culpa a su sucesor. "La primera persona a la que invité a La Moncloa fue a Manuel Fraga", ha recordado como ejemplo de las cosas bien hechas. "Cada uno hace lo que le parece oportuno", se ha lamentado. "Mi legado fue un centro derecha totalmente unido, ahora no se puede decir eso, y tres millones y medio de votos más de los que hay ahora", ha lanzado.