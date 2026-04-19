Finde de Copa del Rey y pensando en las elecciones: los partidos dan el pistoletazo de salida a la precampaña en Andalucía

Andalucía vive un mes de abril bastante movidito. Si hace unas semanas los protagonistas eran los pasos de Semana Santa y los miles de fieles que abarrotaban sus calles, este fin de semana los protagonistas han sido los aficionados de la Real Sociedad, los de la Atlético de Madrid y las autoridades que acudieron este sábado a la Cartuja de Sevilla a la final de la Copa del Rey.

Un partido tenso que se decantó en los penaltis a favor de los jugadores de Pellegrino Matarazzo. Pero que poco tiene que ver con lo que va a marcar el próximo mes en Andalucía y no hablo de la Feria de Sevilla que arranca este lunes.

Aunque ya pudimos ver a algunos dirigentes en el palco de la final de la Copa del Rey, ha sido este domingo cuando algunos de los principales candidatos a las elecciones de Andalucía del próximo 17 de mayo han dado el pistoletazo de salida a la precampaña electoral.

Sánchez respalda a Montero

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha acompañado a la secretaria general del PSOE andaluz y candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, en un acto de los socialistas en la localidad onubense de Gibraleón.

Sánchez ha pedido a los andaluces "defender" lo público, "defender y dignificar el estado del bienestar" desde la administración andaluza o "continuar con la privatización" de los servicios públicos "como ha hecho Juanma Moreno".

"Ahora se ponen de perfil en cuanto el del otro lado del Atlántico les dice que hay que apoyar esta guerra ilegal que estamos iniciando en Oriente Medio. Para eso sí que se ponen de perfil. La realidad es que no son patriotas; la realidad es que son unos vendepatrias", ha asegurado.

Desde allí, Montero ha mandado un mensaje al actual presidente de la región, Juanma Moreno. "Ellos dicen que quieren el voto para tener estabilidad y yo le digo a los andaluces que estabilidad no es un cheque en blanco. Estabilidad es la red de seguridad que dan los servicios públicos para hacer posible la igualdad de oportunidades", ha señalado.

También ha aprovechado para deshacerse en elogios con Pedro Sánchez. "Dicen: 'Míralo, ahí está solo'. No, no está solo. Es el primero y detrás de él va el resto de países", ha defendido, antes de resaltar que "siempre alza la voz frente a la injusticia", "planta cara a los poderosos, se llame Trump, Netanyahu, se llame Putin o se llame grandes multinacionales" y "siempre nos coloca en el lado correcto de la historia".

Pedro Sánchez con María Jesús Montero. EFE

Feijóo y el "portero" Juanma Moreno

Una de las anécdotas la ha dejado el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en el acto de precampaña de los populares en Córdoba. Horas después de acudir a la final de la Copa del Rey, no ha dudado en lanzar un símil de lo que hizo la Real Sociedad con Juanma Moreno.

"El símil de los penaltis fue un buen símil. Pero es un símil incompleto. ¿Por qué? Porque ayer el portero de la Real Sociedad le dio la Copa del Rey a la Real Sociedad. Y aquí tenemos el mejor portero de la política. El portero que trabaja. El portero que no se rinde. El portero que lo para. Juanma Moreno es el mejor jugador de Andalucía y con él vamos a tener la mayoría de estabilidad", ha señalado.

Durante su turno de intervención, Juanma Moreno no ha dudado en pedir a la ciudadanía que le dé una "matrícula de honor" al PP de Andalucía para no quedarse "seis meses bloqueados" como ha ocurrido con Vox en Extremadura.

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno EFE

A por el 'Maíllot' amarillo

Algunos usan símiles futbolísticos, pero desde Por Andalucía, su candidato a la Junta de Andalucía, Antonio Maíllo, ha arrancado el tourmalet con el que tratará de dar la sorpresa en los próximos comicios autonómicos.

Lo ha hecho rodeado de algunos ministros de Sumar. Como el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, la ministra de Sanidad, Mónica García, o el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, que han querido mostrar su respaldo a la candidatura unitaria de la izquierda.

Urtasun ha aprovechado para responder a Donald Trump tras criticar a los datos de España. "¿Sabéis qué da pena? Lo que da pena es la ignorancia absoluta del señor Donald Trump, que no sabe que en este país gracias a la política económica de ampliar derechos los datos de España son los mejores de los últimos años", ha expuesto.

Bustinduy ha señalado que "ahora que suenan de nuevo las marchas fúnebres de los fascistas y los imperios masacran pueblos enteros", la izquierda es la respuesta. "Ni nos han vencido ni nos vencerán jamás", ha añadido el ministro, quien ha criticado a la derecha por "arrodillarse ante genocidas" y definirse como cristianos pero luego "criticar al papa de Roma".