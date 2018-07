El luchador de 'Pressing Catch' Matt Cappotelli muere a los 38 años

El luchador de Pressing Catch Matt Cappotelli ha fallecido a los 38 años a consecuencia de un tumor cerebral. Su mujer, Lindsay Cappotelli, ha comunicado la noticia en su perfil de Facebook: "Se fue a casa para estar con Jesús... exactamente un año después de la operación".

Cappotelli fue el ganador de la tercera edición del programa de lucha libre Tough Enough (WWE) y abandonó su carrera en 2005, después de que le diagnosticaran un cáncer. Según publica Variety, se sometió a una cirugía hace un año para extirpar el tumor que se manifestó por los fuertes dolores de cabeza que sufría el deportista. Sin embargo, debido al tamaño, los médicos solo pudieron extraer una parte.

"Hola equipo Capp... He estado pensando cómo decir esto, y seguramente termine divagando, pero aquí va. Hoy mi amor, fuerte, dulce y hermoso ha respirado por última vez a las 3.30 horas y se fue a casa para estar con Jesús... exactamente un año después de su operación cerebral. Crees que estás preparado para esto cuando sabes que va a llegar, pero no lo estás. La única persona que podría reconfortarme ahora es quien no está para hacerlo. Lo echo mucho de menos. Sé que ahora está mucho mejor, pero eso no cambia lo mucho que lo echo de menos", ha escrito su viuda.

Un año después de la operación de Cappotelli, la lucha libre ha perdido a uno de sus jóvenes campeones.