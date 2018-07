Cómo apoyar a un ser querido en su proceso de transición de género

PeopleImages via Getty Images

Decidirse a emprender una transición de género —y comenzar a vivir una identidad real, auténtica— puede ser un viaje difícil y gratificante. El proceso a veces será como una montaña rusa de emociones, así que el apoyo de los seres queridos resultará crucial para la persona que está haciendo la transición.

"Los detalles más simples pueden significar lo máximo para una persona lo suficientemente valiente como para cambiar su identidad y convertirse en quien siempre ha sido", afirma Audrey Hope, experta en relaciones y terapeuta en un centro de rehabilitación de California (EE UU). No se debe subestimar la importancia de una red de apoyo a lo largo de todo este proceso, recalca Hope.

Estos son los consejos de expertos para actuar como cimientos en la vida de alguien que está pasando por ese momento clave:

1. Infórmate

Aprende sobre las tres dimensiones del género —cuerpo, identidad y expresión— y cómo se ensamblan para formar el género de una persona, recomienda Lisa Kenney, directora ejecutiva de Gender Spectrum, una organización que trabaja para crear un mundo inclusivo. "Y comprende que género no es lo mismo que orientación sexual", ilustra.

GLAAD, una gran ONG que lucha por los derechos LGBTQ, también ofrece información para personas transgénero y sus amigos y familiares. Además, hay libros sobre el tema que pueden ser de ayuda, como Elijo ser yo o El arte de ser normal.

2. Haz preguntas

"Siempre viene bien preguntar a un ser querido '¿qué te gustaría que supiera de ti?", sugiere Shamyra Howard, terapeuta especialista en sexo y relaciones. "La gente es experta en su propia vida. Por tanto, siempre es mejor obtener la información directamente de la fuente".

Pregunta sinceramente qué tipo de apoyo quiere de ti, "siempre y cuando estés preparado para acudir en su ayuda", señala.

3. No dudes de ellos

"Si una persona se declara trans o disconforme con su género, significa que la disonancia de estar en un cuerpo biológicamente equivocado es tan relevante que le merece la pena poner en riesgo hasta su seguridad", sostiene la psicóloga Rachel Oppenheimer, directora de dos centros de terapia. "El hecho de que pongan en duda tus convicciones y te cuestionen puede exacerbar la tristeza y la depresión que acompaña a la disforia de género".

No des por hecho la identidad de una persona.

Sé consciente también del lenguaje que usas. A veces una conversación con buenas intenciones puede salir muy mal. "Ten cuidado con no preguntar a la persona transgénero cuándo decidió ser trans, porque una persona NO decide en realidad ser trans, sino que simplemente lo es", explica Jennifer Burroughs, cuya pareja, Lawren Burroughs, documentó su transición en la serie de TLC Lost in Transition.