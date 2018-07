El artículo más compartido de 'The New York Times' sobre el Valle de los Caídos

"Alemania no tiene ningún monumento de Adolf Hitler. Italia tampoco tiene ninguno hacia Benito Mussolini. Pero España tiene El Valle de los Caídos, una basílica donde ser conservan los restos de Francisco Franco". Ese es un fragmento del duro artículo que el diario estadounidense The New York Times ha dedicado a España por el Valle de los Caídos y la polémica sobre la exhumación del dictador Franco.

La información, firmada por Raphael Minder desde San Lorenzo de El Escorial, relata como en el Valle de los Caídos se rinde homenaje a Franco brazo en alto tras rezar en misa y recoge las declaraciones de algunos de los presentes, como Estela Tapias. Ha acudido a la basílica junto a su marido y sus dos hijos y asegura: "Franco fue un dictador, pero bueno. No entiendo por qué los comunistas quieren sacarlo de aquí".

El periodista de The New York Times repasa la historia del monumento y asegura que "nadie en la política española tiene una sombra tan alargada como la de Franco, incluso décadas después de su muerte en 1975. Todos los aspectos de su legado han provocado debate, incluido el cambio de nombres de plazas y calles asociadas a su régimen".

"Algunos en España", se lee en el artículo, "aseguran que mover a Franco es solo una disputa política para volver a reabrir los dolorosos sucesos de la Guerra Civil. Desde ese punto de vista, Franco mandó construir la basílica así que tiene derecho a estar enterrado allí. Otros aseguran que Franco debe ser exhumado porque el lugar fue construido para los muertos en la Guerra Civil, mientras que el dictador murió décadas después en una cama de hospital".

El tuit en el que The New York Times ha compartido el artículo tiene más de 3.000 retuits.

Germany has no monument to Adolf Hitler. Italy has none to Benito Mussolini. But Spain has the Valley of the Fallen, a basilica holding the remains of Francisco Franco. Now, a revived plan to exhume the dictator's remains has touched off a furor. https://t.co/lDPZ0Z0Q7B