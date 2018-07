Tezanos: ¿Sería malo que un judío o un gitano presidieran el CIS?

El presidente del CIS, José Félix Tezanos, ha defendido hoy que "nadie debe ser juzgado por sus ideas, sino por su trabajo" y ha planteado a los que critican que un socialista como él vaya a encabezar ese organismo si también les parecería malo que lo hiciera "un judío o un gitano".

"No lo sé si es malo que un socialista sea presidente del CIS ¿si un comunista es presidente del CIS también es malo? ¡Y si es un podemita también será malo, como dicen algunos! ¿y un judío también sería malo? ¿o un gitano? ¡de qué estamos hablando!", se ha quejado Tezanos en declaraciones en los Cursos de Verano de El Escorial de la Universidad Complutense, tras dimitir hoy de su cargo de secretario de Estudios y Programas de la Ejecutiva del PSOE.

Tezanos, que ha asegurado que él nunca ha criticado al CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas), se ha mostrado convencido de que este organismo público "nunca ha falsificado ningún dato" y ha garantizado que tampoco lo hará durante su mandato.

"Desde luego mientras yo sea presidente garantizo que no se va a falsificar ni manipular ningún dato; es inconcebible que se haga lo contrario, a mí no me entra en la cabeza", ha señalado.