Marc Gasol se une a la ONG Open Arms para denunciar el abandono en el mar de una migrante

Marc Gasol, pívot español de los Memphis Grizzlies de la NBA, ha participado este martes en el rescate de una mujer camerunesa a bordo de la embarcación Astral de la ONG Proactiva Open Arms. Estaba junto a los cadáveres de otra mujer y un niño.

La rescatada naufragó en aguas del Mediterráneo cuando pretendía alcanzar las costas europeas. La ONG española la ha encontrado a 80 millas de Libia y acusa a la Guardia Costera de ese país de abandonarla con los cadáveres tras hacerse cargo de otras 158 personas.

La guardia costera libia anunció que había interceptado un bote con 158 personas a bordo y había proporcionado asistencia médica y humanitaria.Lo que no dijeron fue que dejaron a dos mujeres y un niño a bordo y hundieron el barco porque no querían subirse a las patrulleras libias pic.twitter.com/weEfNUXSiW — Oscar Camps (@campsoscar) 17 de julio de 2018

Cuando llegamos, encontramos a una de las mujeres todavía con vida, no pudimos hacer nada por recuperar a la otra mujer y el niño que al parecer murió pocas horas antes de encontrarlos ¿Cuánto tiempo tendremos que lidiar con asesinos alistados por el gobierno italiano para matar? pic.twitter.com/h9IgUgss3H — Oscar Camps (@campsoscar) 17 de julio de 2018

🔴#ULTIMAHORA Localizados una mujer y un niño cadaveres, y una mujer con vida abandonados en una embarcación destruida a 80 millas #Libia por los llamados Guardacostas libios y mercante Triades.

Denunciamos flagrante omisión de socorro. pic.twitter.com/CtU1JYnIMo — Proactiva Open Arms (@openarms_fund) 17 de julio de 2018

Así lo ha narrado el director de la ONG, Óscar Camps, en su Twitter.

Según el testimonio de Gasol, la mañana de este martes avistaron una embarcación hinchable semihundida y, al acercarse, descubrieron que había una mujer aferrada con un brazo a un trozo de madera, junto a los cadáveres de otra mujer y de un niño.

"Los hemos subido a bordo de la lancha y después al barco, donde la han atendido los médicos. Estaba en shock, asustada. Le hemos dicho que íbamos a ayudarla. Nos enteramos de que se llama Josephine y es de Camerún", cuenta el deportista en Twitter.

Juan Medina / Reuters Un miembro de Proactiva Open Arms asiste a la camerunesa hallada con vida entre los restos de un barco hundido.

"Frustración, rabia y mucha impotencia. Increíble que se abandonen personas en medio del mar. Admiración profunda para los que estos días son mis compañeros de equipo @openarms_found" ha escrito el jugador de básket en su cuenta.

Frustració, ràbia i molta impotència. Increïble que s'abandonin persones al mig del mar.

Admiració profunda pels que aquests dies són els meus companys d'equip @openarms_fund pic.twitter.com/4ZodtaGcvG — Marc Gasol (@MarcGasol) 17 de julio de 2018

El pequeño de los hermanos Gasol acompaña su texto de una fotografía en la que aparece junto a otros voluntarios de la ONG en el momento en el que subían al Astral a la camerunesa en una camilla.

En una entrevista con el diario El País, el baloncestista ha explicado que decidió unirse a Proactiva Open Arms tras conocer en 2017 a su fundador y director, Camps, aunque en aquella ocasión no pudo embarcarse con ellos porque tenía que jugar el Eurobasket con la selección española.

¿Qué impulsó a Gasol a unirse a esta causa?

La fotografía que dio la vuelta al mundo en 2015 del niño Aylan Kurdi, fallecido en un naufragio en las costas de Turquía, le provocó una sensación de "rabia" y le hizo ver que todas las personas deben poner de su parte para que nos sucedan casos así.

Fue entonces cuando conoció a la gente de Open Arms: "Me hicieron comprender que es una realidad que viven muchos niños de todo el mundo. Me impactó su convicción, cómo pusieron a disposición de esta causa todos sus recursos económicos, logísticos y personales para ayudar a esta gente. Admiro a este tipo de personas, que hacen algo, que no esperan a que lo hagan otros".

AFP/Getty Images La foto del pequeño Aylan, la foto de la vergüenza de Europa, que conmovió al mundo en 2015.

A su juicio, personajes conocidos como él deben dar ejemplo y transmitir al mundo la gravedad de lo que está pasando.

"Quiero ser testigo directo y salvar a gente. El riesgo que pueda asumir por ser un jugador de la NBA pasa a un tercer plano. No hay mejor ejemplo que los voluntarios que están aquí, con los que estoy conviviendo. Tienen un súper equipo y ves que todo lo hacer para el bien común", ha concluido Gasol.

El ministro de Interior italiano, Matteo Salvini, ha asegurado que los dos barcos de la ONG española Proactiva Open Arms que se encuentran en el Mediterráneo central para salvar a los migrantes que quieren llegar a Europa no atracarán en puertos italianos.

Los dos barcos de Proactiva Open Arms, el velero Astral y el buque insignia Open Arms, son los únicos pertenecientes a organizaciones no gubernamentales que se encuentran ahora en el Mediterráneo.

🔴#ULTIMAHORA Denunciamos omisión de socorro en aguas internacionales y abandono de una persona con vida y los cadaveres de un niño y una mujer por los supuestos Guardacostas Libios, a los que Italia legitima y pone al frente. Cada muerte es consecuencia directa de esa política. pic.twitter.com/2IsxyDHazn — Proactiva Open Arms (@openarms_fund) 17 de julio de 2018

QUERRÁS VER ESTO: Charla con el fundador de Open Arms en un Seiscientos (con llamada sorpresa)