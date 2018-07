Una joven mata de treinta puñaladas a su novio en Asturias

Una joven de 29 años ha sido detenida esta madrugada en Lugones (Asturias) por la muerte por arma blanca de su pareja, un hombre de 56 años con el que había mantenido previamente una discusión motivada por los celos.

"Estaba en la cama y, cuando me levanté, estaba hecho", ha señalado la madre de la presunta homicida a varios medios de comunicación. Además, ha reconocido que tras el crimen la hija entró en su habitación y les contó que le había apuñalado.

La sospechosa llamó a su madre después del crimen, según el testimonio de su progenitora, y le confesó: "Mamá, se acabó, ya lo maté; si no es para mí no es para nadie". "Empezaron a discutir y él dijo que se quería ir, al final que se quedó y se fueron a la cama, no supe más hasta que me despertó", afirmó esta mujer. "Tuve muchos problemas con ella, pero no creí que fuera capaz de hacer algo así", añadió Belén, que es como se llama la madre.

El suceso tuvo lugar hacia las 2:30 horas de hoy en el piso de los padres de la chica, situado en el número 6 de la calle Río Sella, en Lugones, en el municipio asturiano de Siero. Tras ser alertados los servicios de emergencia, hasta el lugar del crimen se desplazó de madrugada personal sanitario del 112 Asturias y agentes de la Policía Nacional que, tras inspeccionar la vivienda procedieron a la detención de la chica, Ana García Hevia, de 29 años. La víctima, Miguel Ángel Suárez, no pudo ser reanimada.

La joven, que ha sido conducida a dependencias judiciales a la espera de que, probablemente mañana, pase a disposición judicial, tenía antecedentes policiales por la quema de contenedores. A lo largo de la mañana, agentes de la Policía Científica se desplazaron a la vivienda y sus inmediaciones en busca de pruebas y del arma del crimen. El cadáver del hombre fue trasladado esta mañana al Instituto de Medicina Legal de Asturias, donde le será practicada la autopsia.

Según Europa Press, Ana García, la detenida, tiene además antecedentes por agredir a una mujer a la que intentó robarle el bolso hace unos años y había sido arrestada anteriormente por quemar unos contenedores. Además, según varios vecinos y comerciantes de la zona, la presunta homicida y la víctima habían tenido una relación sentimental de varios meses, que ya habría terminado. El diario La Nueva España ha desvelado incluso un vídeo en el que se ve a la mujer entrando con su madre en un bar de Lugones, en el que se encontraron con el ahora fallecido y la que por aquel entonces era su pareja sentimental. Entonces, empieza a discutir de manera tensa con dicha mujer.