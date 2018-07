Israel prohíbe el paso de combustible y gas a la Franja de Gaza y reduce aún más la zona de pesca

Las autoridades de Israel han anunciado nuevas restricciones a la Franja de Gaza con la prohibición del paso de combustible y gas a través de Kerem Shalom y la reducción de la zona de pesca frente a las costas del enclave palestino.

El Ministerio de Defensa ha señalado en un comunicado que "debido a los intentos de llevar a cabo actos terroristas por parte de la organización terrorista Hamás, el ministro de Defensa, Avigdor Lieberman, ha decidido, por consejo del jefe del Estado Mayor, cerrar el paso de Kerem Shalom al combustible y el gas hasta el domingo".

"La comida y las medicinas seguirán siendo transferidas y recibirán aprobación de manera individual", ha manifestado, según ha recogido el diario israelí Yedioth Ahronoth. Asimismo, ha resaltado que Lieberman "ha decidido estrechar la zona de pesca en la Franja de Gaza de un rango de seis millas náuticas a tres millas náuticas".

En respuesta, Hamás, que controla en enclave, ha criticado que la decisión "refleja las intenciones de Israel de intensificar el cerco a Gaza y cometer más crímenes contra los ciudadanos de Gaza". No obstante, ha anunciado que actuará para detener de forma gradual el lanzamiento de globos y cometas incendiarias desde la Franja hacia Israel, motivo por el que, dice Israel, aprieta el bloqueo que impone en la franja desde hace 11 años.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, anunció el 9 de julio el cierre del paso de Kerem Shalom, al tiempo que prometió "mano dura" con Hamás. Políticos israelíes han reclamado al Gobierno que actúe para poner fin al uso de 'cometas incendiarias' por parte de los manifestantes debido a los incendios registrados en las últimas semanas en la zona, que han afectado a campos de cultivo.

Este mismo martes, el Ejército de Israel ha atacado a un grupo que lanzó globos incendiarios desde el norte de la Franja de Gaza. Según la agencia palestina de noticias Maan, al menos dos personas han resultado heridas.

Por su parte, 12 organizaciones de derechos humanos y civiles y la oficina de Naciones Unidas OCHA pidieron hoy que el Gobierno israelí restablezca el normal funcionamiento del paso Kerem Shalom, el único cruce para mercancías entre Israel y la franja palestina. "La situación en Gaza es extremadamente precaria", comunicó Jamie McGoldrick, coordinador humanitario de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios en los Territorios Palestinos (OCHA), "y estoy muy preocupado por las restricciones añadidas a Kerem Shalom, que es la cuerda de salvamento para la población de Gaza".

