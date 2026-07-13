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Trump amenaza a Irán con nuevos bombardeos: "Los golpearemos muy duro esta noche y mañana"
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Trump amenaza a Irán con nuevos bombardeos: "Los golpearemos muy duro esta noche y mañana"

El presidente de Estados Unidos asegura que ya hay objetivos militares identificados y señala una supuesta instalación nuclear iraní como posible blanco de ataque.

Israel Molina Gómez
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Donald Trump, durante una intervención en paralelo a la cumbre de la OTAN en Ankara
Donald Trump, durante una intervención en paralelo a la cumbre de la OTAN en AnkaraGetty Images

La tensión entre Estados Unidos e Irán continúa intensificándose y no parece detenerse. Donald Trump lanzó este lunes una amenaza directa contra Teherán al asegurar que las fuerzas armadas de su país llevarán a cabo nuevos ataques "esta noche" y también "mañana", en el marco de la renovada confrontación militar entre ambos países.

"Vamos a golpearlos muy duro esta noche y vamos a golpearlos muy duro mañana, y no hay absolutamente nada que puedan hacer al respecto", afirmó Trump durante una entrevista con el comentarista conservador Hugh Hewitt.

El mandatario aseguró además que Washington ya tiene identificados varios posibles objetivos militares dentro del territorio iraní.

Una supuesta instalación nuclear, entre los posibles blancos

Durante la conversación, Trump fue más allá y mencionó específicamente el monte Kolang Gaz La, situado en la provincia iraní de Isfahán. Según sostuvo, en esa zona podría encontrarse una cuarta instalación nuclear de la República Islámica. Preguntado sobre la posibilidad de atacar ese enclave, el presidente respondió que se trata de "un objetivo posible para un buen y certero disparo directo a la puerta principal".

Las declaraciones elevan aún más la tensión en un conflicto que ha vuelto a recrudecerse después de que Estados Unidos e Irán intercambiaran ataques durante la última semana en la región del golfo Pérsico.

Nuevo bloqueo naval

La amenaza militar llega acompañada de nuevas medidas económicas y marítimas.

Horas antes, Trump anunció que Estados Unidos volverá a imponer un bloqueo al tráfico marítimo que entra y sale de los puertos iraníes. Según explicó, la medida entrará en vigor este martes 14 de julio a las 16:00 horas de la costa este estadounidense (20:00 GMT).

Además, el presidente informó de que Washington cobrará una tasa del 20% como compensación por la protección ofrecida a embarcaciones de otros países que atraviesen el estratégico estrecho de Ormuz.

La vía marítima es una de las más importantes del mundo para el transporte de petróleo y gas, por lo que cualquier alteración en su funcionamiento genera preocupación inmediata en los mercados internacionales.

El alto el fuego, roto

La crisis actual supone la ruptura definitiva del alto el fuego que ambas partes habían acordado en el memorando de entendimiento firmado el pasado 17 de junio. Desde entonces, la situación se ha deteriorado rápidamente con intercambios de ataques, amenazas cruzadas y nuevas medidas de presión económica.

Las últimas palabras de Trump apuntan ahora a una nueva fase del conflicto, marcada por la posibilidad de bombardeos adicionales contra objetivos estratégicos iraníes y por un endurecimiento del pulso militar entre Washington y Teherán.

Israel Molina Gómez
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Soy redactor de actualidad en El HuffPost España. Mi objetivo es que no te pierdas nada, sea la hora que sea, estés despierto o dormido.

 

Sobre qué temas escribo

Convivo con personajes tan dispares como Donald Trump, Gabriel Rufián o cualquiera que sea noticia. Intento estar a todo lo que sale, desde los temas más actuales hasta otros más atemporales.

 

Lo hago desde una perspectiva informativa, sin perder esa mirada crítica con la que aportar algo diferente a lo habitual.

 

Sociedad, cultura, política, economía... Cualquier tema es bienvenido para dar un enfoque nuevo a temas de actualidad, que afectan a todos

 

Mi trayectoria

Creo que soy periodista desde que nací, o eso dice mi madre. Desde ese momento hasta ahora han pasado muchas cosas. Soy de Azuébar, un pueblecito de apenas 300 personas del interior de Castellón y, aunque estudié, entre en mi querida ‘terreta’ (Grado en Periodismo por la Universitat Jaume I) y Salamanca (Máster en Comunicación e Información Deportiva por la Universidad Pontificia de Salamanca), aprendí la profesión en la Agencia EFE, donde cubrí los Juegos de Río 2016, los de Tokio 2020, los de París 2024, así como también los Juegos Olímpicos de Invierno de Pieongchang 2018 y de Pekín 2022. Además, cubrí los Mundiales de fútbol de Rusia 2018 y Qatar 2022.

 

Por otra parte, abrí una extensa etapa como autónomo en la que he colaborado con ‘El Independiente’, el ‘Playas de Castellón, la ‘Revista Volata’, ‘Súper Deporte’, ‘Yo Soy Noticia’ o ‘Ciclo 21’, antes de aterrizar en el Huffington Post. 

 

Si alguna vez me necesitas y no me encuentras, búscame en una pista de tenis. Te puedo recomendar la mejor novela negra de cada país y hablar durante horas del cine de los 80 y 90. Ah, por cierto, acierto todas las preguntas naranjas del Trivial. 

 

 

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