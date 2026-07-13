Trump amenaza a Irán con nuevos bombardeos: "Los golpearemos muy duro esta noche y mañana"

Donald Trump, durante una intervención en paralelo a la cumbre de la OTAN en Ankara

La tensión entre Estados Unidos e Irán continúa intensificándose y no parece detenerse. Donald Trump lanzó este lunes una amenaza directa contra Teherán al asegurar que las fuerzas armadas de su país llevarán a cabo nuevos ataques "esta noche" y también "mañana", en el marco de la renovada confrontación militar entre ambos países.

"Vamos a golpearlos muy duro esta noche y vamos a golpearlos muy duro mañana, y no hay absolutamente nada que puedan hacer al respecto", afirmó Trump durante una entrevista con el comentarista conservador Hugh Hewitt.

El mandatario aseguró además que Washington ya tiene identificados varios posibles objetivos militares dentro del territorio iraní.

Una supuesta instalación nuclear, entre los posibles blancos

Durante la conversación, Trump fue más allá y mencionó específicamente el monte Kolang Gaz La, situado en la provincia iraní de Isfahán. Según sostuvo, en esa zona podría encontrarse una cuarta instalación nuclear de la República Islámica. Preguntado sobre la posibilidad de atacar ese enclave, el presidente respondió que se trata de "un objetivo posible para un buen y certero disparo directo a la puerta principal".

Las declaraciones elevan aún más la tensión en un conflicto que ha vuelto a recrudecerse después de que Estados Unidos e Irán intercambiaran ataques durante la última semana en la región del golfo Pérsico.

Nuevo bloqueo naval

La amenaza militar llega acompañada de nuevas medidas económicas y marítimas.

Horas antes, Trump anunció que Estados Unidos volverá a imponer un bloqueo al tráfico marítimo que entra y sale de los puertos iraníes. Según explicó, la medida entrará en vigor este martes 14 de julio a las 16:00 horas de la costa este estadounidense (20:00 GMT).

Además, el presidente informó de que Washington cobrará una tasa del 20% como compensación por la protección ofrecida a embarcaciones de otros países que atraviesen el estratégico estrecho de Ormuz.

La vía marítima es una de las más importantes del mundo para el transporte de petróleo y gas, por lo que cualquier alteración en su funcionamiento genera preocupación inmediata en los mercados internacionales.

El alto el fuego, roto

La crisis actual supone la ruptura definitiva del alto el fuego que ambas partes habían acordado en el memorando de entendimiento firmado el pasado 17 de junio. Desde entonces, la situación se ha deteriorado rápidamente con intercambios de ataques, amenazas cruzadas y nuevas medidas de presión económica.

Las últimas palabras de Trump apuntan ahora a una nueva fase del conflicto, marcada por la posibilidad de bombardeos adicionales contra objetivos estratégicos iraníes y por un endurecimiento del pulso militar entre Washington y Teherán.