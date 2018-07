Anisakis: qué es, cómo afecta a la salud y en qué pescados anida el parásito

La detección de los primeros casos de Anisakis tras consumir pescado congelado ha devuelto las dudas a los consumidores sobre el riesgo para la salud de estos parásitos.

Según un estudio del Instituto de Investigaciones Marinas de Vigo, recogida por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), España es uno de los países europeos con mayor incidencia de anisakiasis, con unos 8.000 casos estimados al año.

La alergóloga María Teresa Audicana, miembro de la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica (SEAIC), ha estado estudiando el Anisakis desde 1995, cuando se detectó la primera parasitación en España, y afirma que aunque hay que tener precaución, cada vez se sabe más sobre él, sobre cómo detectarlo, evitarlo y tratarlo y asegura que no "hay que tener miedo, al revés".

Luis Bujanda, médico especialista en el aparato digestivo y presidente de la Asociación Española de Gastroenterología (AEG), está acostumbrado a tratar el tema en su consulta y afirma que ante todo hay que enviar un mensaje de tranquilidad. "Aunque el parásito puede producir daños muy graves en el organismo, en muchos casos, puede incluso resultar inofensivo".

Ambos médicos coinciden en las dudas sobre los casos de parasitación por Anisakis conocidos la semana pasada y los atribuyen a un proceso inadecuado de congelación del pescado o a un caso de alergia.

En cualquier caso, la noticia ha vuelto a poner de manifiesto las dudas que genera el Anisakis, y por ello, estos expertos han explicado a El HuffPost qué es, cómo afecta al organismo y cómo se pueden prevenir los síntomas que producen.

¿Qué es el Anisakis?

El gastroenterólogo explica que el Anisakis es un parásito. "Es un nematodo que parasita en los pescados y al comerlo puede adherirse a las paredes del estómago o del intestino y producir lesiones y una serie de problemas digestivos que pueden llegar a ser muy graves", explica.

Por ejemplo, el experto señala que el parásito puede provocar inflamaciones o daños en los tejidos del sistema digestivo. "Además, pueden producir muchas molestias como dolor, febrícula, náuseas vómitos o diarreas", señala.

¿El anisakis puede reproducirse en el cuerpo humano?

No. Según explica la alergóloga y experta en el estudio de este tipo de estos parásitos, el Anisakis necesita ir cambiando de hospedadores para ir desarrollándose y, de hecho, el parásito que encontramos en el pescado de consumo no está en su fase adulta por lo que no puede reproducirse en el organismo humano. "Para llegar a adulto y reproducirse necesita de grandes mamíferos como la ballena o la foca", cuenta.

¿Cómo es el Anisakis y dónde está?

Audicana señala que en esta fase de desarrollo, cuando todavía no es adulto, el parásito mide entre uno y tres centímetros de largo y comúnmente se encuentra enrollado en forma de espiral plana. "No se mueve porque está como adormecido, pero está vivo", afirma. Y normalmente se encuentra en las vísceras o en los músculos de alrededor de la tripa.

¿Qué produce el Anisakis en el cuerpo humano?

"El Anisakis produce dos cosas: parasitación y alergia, no intoxicación como a veces se dice", asegura la alergóloga y señala que hay que tener en cuenta que el parásito no está adaptado al ser humano. "Y como no está a gusto, empieza a producir y segregar una serie de sustancias que producen inflamación", explica.

Bujanda añade que si esa inflamación se produce en el intestino puede provocar una obstrucción de todo el sistema digestivo y que el riesgo es que se confunda con una apendicitis o úlcera.

"Por otra parte, el organismo va a intentar expulsar el parásito mediante vómitos o diarrea. Por eso el Anisakis produce tanta sintomatología", señala.

En cuanto a la reacción alérgica, Audicana explica que la proteína del Anisakis puede dar alergia desde un primer momento. "Pero también se puede desarrollar, si se pasa mucho tiempo con el parásito enganchado y segregando sustancias", afirma.

¿Cuánto vive el Anisakis en el organismo?

Los expertos coinciden en que la media es de unos 15 días. "Tres semanas como mucho", asegura Bujanda. "Hay que tener en cuenta que el cuerpo humano no es su hábitat, así que termina muriendo", aclara Audicana.

¿Cuál es el mayor riesgo de comer pescado con Anisakis?

Según los expertos, el daño variará en función de la cantidad de parásitos que uno ingiera, del estado inmunológico de la persona o la reacción que provoque en el organismo.

"Un riesgo es que se confunda con una apendicitis y no se aborde bien el problema", señala Bujanda, aunque el doctor asegura que hay ocasiones en las que no llega a pasar nada. "Hay gente que ingiere el parásito vivo y pueden pasar dos cosas: que el parásito no se adhiera a ningún sitio y el cuerpo lo digiera como hace con el propio pescado o que sí se adhiera a la mucosa intestinal pero que el sistema inmunológico tenga tolerancia al parásito y no desarrolle ningún síntoma", explica.

A veces, tras una continua exposición a las sustancias que segrega el parásito, el riesgo que existe es que se desarrolle una alergia, como explica la alergóloga. "El hecho de que uno haya estado expuesto al parásito en otras ocasiones favorece que se desarrolle la alergia. Es un factor de riesgo. Es más, en España, la mayoría de casos que conocemos de alérgicos son pacientes que tienen entre 40 y 60 años", afirma.

La alergia a la proteína del parásito lo cambia todo. "Porque el Anisakis da alergia aunque se coma estando muerto", afirma, por lo que siendo alérgico, congelar el pescado no sirve para nada: "Lo único que se puede hacer es evitarlo".

La respuesta alérgica al parásito también es variable, puede ir desde una simple urticaria a un angioedema o incluso a un shock anafiláctico. "También depende de cuántos parásitos se coman y del grado de alergia que se tenga", afirma.

¿Qué se puede hacer para evitar el riesgo?

En el caso de la población general, los no alérgicos, basta con matar el bicho. "Lo que sabemos es que el parásito se muere con calor o con frío. En el caso de que se vaya a consumir crudo o poco hecho se debe congelar y si se va a comer cocinado, hacerlo de forma suficiente", señala Bujanda.

Y los alérgicos, deben evitar comer pescado con riesgo de contener Anisakis. "Es como el que tiene alergia al melocotón, que sabe que no puede comerlo. También se pueden comer pescados de río, como la trucha, porque el Anisakis solo está en los peces de mar. Y también pueden comer salmón, que es el único pez de agua salada que está garantizado", explica Audicade.

¿Cómo podemos saber si un Anisakis nos ha parasitado en el cuerpo?

Audicana señala que es muy probable que haya habido muchos casos que hayan pasado desapercibidos incluso para el propio paciente, sobre todo los que hayan sufrido síntomas leves, pacientes que hayan tenido pequeñas molestias digestivas porque han comido boquerones con Anisakis y que ni siquiera se hayan enterado.

"Y como lo normal es que el cuerpo lo expulse por sí mismo... La mayoría de las veces pasará como se pasa una gastroenteritis", señala Audicana, aunque explica que el diagnóstico clínico ha mejorado mucho en los últimos años. "Hasta el punto de que ahora, cuando hay una sospecha de una apendicitis, la recomendación es pensar en un caso de anisakiakis, confirmarlo, tratarlo con fármacos y esperar porque muchas veces se resuelve solo", afirma.

¿Cómo se trata una parasitación de Anisakis?

"Con medicación. Se administran corticoides para tratar las reacciones inflamatorias que produce y antiparasitarios que pueden ayudar a que el parásito muera, se suelte y el cuerpo lo expulse", explica Bujanda.

Y si no se suelta y se enquista, añade Audicana, "se interviene quirúrgicamente para extraerlo, pero no suele ser habitual".

¿Expulsado el parásito se acabó el peligro?

"Una vez que se desprende y se expulsa sí, en principio se acabó el problema", afirma Bujanda. Sin embargo, al haber estado expuesto a las sustancias que segrega el parásito, "el riesgo que existe es desarrollar la alergia", matiza Audicana.

¿Cuáles son los pescados más afectados por Anisakis?

"Según los estudios, casi todos los peces de mar contienen Anisakis", afirma Bujanda y añade que también pueden estar afectados los cefalópodos como los calamares, pulpos, sepias, etc.

Los peces que más casos de parasitación producen, según los casos que los doctores atienden en las consultas, son los boquerones y las merluzas.

"En el caso de los boquerones es porque se comen muchos. Cuando uno come trucha, se come una trucha, pero en el caso de los boquerones podemos comer seis, ocho o más. Y en el caso de la merluza es que muchas veces se come poco cocinada", explica Audicana.

¿Cuánto tiempo debemos congelar el pescado para matar al paráisto?

La normativa europea dice que el pescado que va a ser consumido crudo ha de congelarse al menos 24 horas a menos 20 grados.

"El problema es que los congeladores domésticos puede que no alcancen los menos 20 grados en 24 horas, así que eso se compensa congelando durante más tiempo", señala Audicana.

"Los posibles casos de Anisakis en pescados congelados pueden deberse a una congelación inadecuada o a una reacción alérgica", recuerda Bujanda.