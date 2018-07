La conversación de WhatsApp que muestra el acoso que viven muchas mujeres

Una usuaria de Twitter ha compartido una conversación de WhatsApp para evidenciar el machismo que viven muchas mujeres haciendo cosas cotidianas como pedir algo de comer en una pizzería.

"Me pasa una seguidora esta captura para preguntarme qué se hace en estas situaciones y de verdad, os prometo que la impotencia que me produce y el asco es impresionante. No se qué se os pasa por la cabeza haciendo estas cosas", escribe @TeresaSanz9.

En la conversación se puede leer cómo hombre intenta ligar con una mujer después de que ésta pidiese comida a domicilio. En el mensaje el hombre le pide hacer una encuesta sobre el servicio, pero poco después escribe: "Parece que no ha colado ni te ha hecho gracia, no?".

"Soy el repartidor que te llevó los combos anoche, me pareciste mona y me he permitido el lujo de hablarte", prosigue el mensaje.

La denuncia de la tuitera que ha compartido el mensaje se ha viralizado en las últimas horas.

No se qué se os pasa por la cabeza haciendo estas cosas. pic.twitter.com/lVBJtyzWqh — Macetas (@TeresaSanz9) 22 de julio de 2018