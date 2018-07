Joe Jonas manda un emotivo mensaje a su ex, Demi Lovato

Joe Jonas ha lanzado un emotivo mensaje a su exnovia, Demi Lovato, después de que la joven haya sido hospitalizada por una supuesta sobredosis.

Like all of you I am thinking of @DDLovato right now. She needs our prayers and support. We all know how strong you are Demi. #prayfordemi — J O E J O N A S (@joejonas) 25 de julio de 2018

"Como todos vosotros, estoy pensando en Demi ahora mismo. Necesita nuestras oraciones y nuestro apoyo. Sabemos lo fuerte que eres, Demi", ha escrito el cantante en su cuenta de Twitter. Su hermano, Nick Jonas, también ha utilizado este medio para enviarle su apoyo. "Como todos vosotros, estoy tocado por las noticias sobre Demi. Todos la queremos y necesitamos rezar para que se ponga bien. Es una luchadora", ha escrito con el hashtag #prayfordemi.

Like all of you I am reeling at the news about Demi. All of us love her and need to pray for her to get well. She is a fighter. #prayfordemi — Nick Jonas (@nickjonas) 25 de julio de 2018

Otros artistas como Ariana Grande o Ellen DeGeneres también han mostrado su cariño a la chica Disney.

I love @DDLovato so much. It breaks my heart that she is going through this. She is a light in this world, and I am sending my love to her and her family. — Ellen DeGeneres (@TheEllenShow) 24 de julio de 2018

"Te quiero, Demi", ha publicado Ariana Grande, mientras que DeGeneres ha escrito: "Quiero mucho a Demi. Me rompe el corazón que esté pasando por esto. Es una luz en este mundo, y le envío mi amor a ella y a su familia".

Lovato se encuentra despierta y estable, según ha revelado una fuente cercana a la revista People, después de haber sido encontrada en su casa de Hollywood Hills inconsciente.