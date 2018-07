Te vas a pensar dos veces adelantar a un camión tras escuchar a esta camionera

Con motivo de la Operación Salida, el programa de Telemadrid Mi Cámara Y Yo entrevistó este viernes a Sandra, una camionera con 18 años de experiencia a la que preguntaban por cómo es su vida en el camión y qué consejos daría para los conductores que se marchan estos días de vacaciones.

"Anda, que cuando os vemos por la carretera, hasta que os adelantamos nos da un miedo...", confesaba la reportera.

En ese momento, la camionera se pone seria y hace una petición, que también puede ser un consejo si te toca ponerte al volante en los próximos días:

"El camión no debe ir a más de 90 km/h. (...) Hay muchos coches que no se ponen a pensar en que el coche frena en dos zapatazos, pero al camión, con 40 toneladas, le cuesta bastante. Por eso pido la distancia de seguridad. Si veis un hueco entre coche y camión y veis que ese camión está guardando distancia de seguridad, que no se metan. Ponte detrás del camión, porque si te pones en el morro, una mala frenada... Y, sobre todo, cuando ves los niños por detrás y dices, bueno, yo no he sido madre, pero quien sea madre o padre, ¿cómo puede llevar a los niños y pegarse de esa manera al camión?".