Samanta Villar ha dado la cara por algunos de sus compañeros de profesión en una época especialmente complicada para una buena parte del gremio. La periodista ha escrito este martes un hilo en Twitter para denunciar la precariedad laboral a la que se enfrentan aquellos a los que sus empresas no les pagan las vacaciones: "Voy a hablar aquí, a 31 de julio, de un tema tabú que me va a provocar algún disgusto con colegas y compañeros de profesión. Pero es un escándalo que afecta a muchísimos programas de televisión de este país, e imagino que por eso nadie lo ha denunciado nunca".

La presentadora se ha referido a esos "incontables redactores, guionistas o cámaras" entre otros profesionales de la televisión que no cobran las vacaciones. "No es que no las tengan. Es que no las cobran", ha detallado. Esto se debe, como ha explicado la misma Villar, a que al acabar la temporada en junio o julio se quedan en paro y son "recontratados" en septiembre: "Cobráis un sueldo bastante inferior al que cobraríais en concepto de vacaciones y a cuenta del INEM. Chollazo".

Todo ello implica, para cualquier trabajador que tiene este tipo de relación laboral con la empresa en cuestión, "nunca generar antigüedad, no ser nunca fijo, gastar uno o dos meses de paro acumulado cada año, además de la pérdida de pasta, que no es poca (un 40% menos aproximadamente de tu salario)", ha explicado la catalana.

Por ello, Villar ha dedicado dos de los tuits más duros de este hilo a las productoras "más reputadas del país", que cuentan con toda su "admiración por su trabajo y que tienen como objetivo denunciar los abusos de los más poderosos", aunque "a la hora de aplicarse el cuento con sus trabajadores, prefieren tirar de estos atajos que permite la legislación española en materia laboral. Y así cometen un abuso de uno de los derechos más claros del Estatuto del Trabajador".

Lo más preocupante, relata la periodista, es la "pasmosa naturalidad" con la que se ha asumido esta situación, aunque también explica que en los diez años que lleva trabajando para Mediaset a través de varias productoras, el equipo y ella misma han "recibido esa presión cada año", pero todos han hecho piña para luchar contra ella. "Este verano mi equipo vuelve a disfrutar de las vacaciones pagadas y estoy muy orgullosa de ello. Espero que empecemos a hablar de esto pronto, pero lo tengo mal, porque todos los directivos del sector a día de hoy están disfrutando de sus vacaciones, esas sí, pagadas", ha sentenciado.

En los programas más consolidados, aunque los contratos sean temporales -suelen durar entre unos meses y varios años- los profesionales podemos 'arriesgar' y ceder algo del presupuesto a lo que nunca debería haberse volatilizado, el descanso remunerado — samantavillar (@samantavillar) July 31, 2018

El mensaje de Villar ha logrado muchos más retuits de los que recibe habitualmente, así como numerosas respuestas de usuarios que aseguran vivir situaciones similares en otros sectores.