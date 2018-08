Ana Rosa Quintana, periodista y presentadora de El Programa de AR, ha roto su silencio sobre la detención de su marido, Juan Muñoz, a través de un comunicado enviado a El Programa del Verano que ha leído Joaquín Prat, presentador de este espacio.

Después de explicar que el marido de Quintana fue el único de los investigados que salió libre sin medidas cautelares, Prat ha leído las palabras enviadas por la presentadora:

"Ayer mi marido fue puesto en libertad sin medidas cautelares. Han sido momentos de incertidumbre, pero ya estoy más tranquila tras dos días angustiosos. Aun así, he querido ser prudente porque hay que dejar a la justicia que haga su trabajo. Me he querido mantener al margen en todo momento y no hacer hasta ahora ninguna declaración para no interferir en ningún sentido en la investigación.

Como periodista, soy consciente del interés mediático que ha suscitado esta noticia. Y llegado el momento, estaremos ahí para contar todos los detalles, como siempre hemos hecho.

Quiero aprovechar para dar las gracias por los mensajes de apoyo y cariño que he recibido durante estos días tan duros. Palabras de aliento de mi equipo, de mis compañeros, de mis amigos, de mi familia y de toda la gente anónima que ha estado a mi lado y que me ha hecho sentir acompañada.

Muchas gracias a todos y por todo".