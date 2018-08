Ruby Rose será Batwoman en la pequeña pantalla. Después de varios anuncios por parte de DC Comics, por fin se ha confirmado que la actriz y DJ australiana dará vida a la superheroína, que además será la primera abiertamente lesbiana del mundo de los superhéroes.

La intérprete que encarnó a Stella Carlin en Orange is the New Black, será la mujer murciélago en el próximo crossover de las distintas series de DC —Flash, Supergirl y Arrow— que se emitirá en el canal estadounidense The CW. Aunque la cadena ha informado también de que tendrá su propio show en un futuro.

DC Comics

Rose dará vida a Kate Kane, quien se esconde detrás de Batwoman, y que se convierte en una vigilante clandestina de las calles de Gotham por su sed de justicia y además, cuenta con dotes de combatiente experta. Tal y como la definen la propia sinopsis de la producción: "una lesbiana reconocida y una luchadora callejera altamente entrenada para acabar con el reconocimiento criminal de la ciudad". Según Deadline, Greg Berlanti, director de la producción, hizo hincapié durante el casting de la necesidad de contratar a una actriz lesbiana —como Ruby Rose— que se correspondiese con la orientación sexual del personaje en cuestión. La noticia llega apenas una semana después de la confirmación de que la activista y actriz Nicole Maines dará vida a Nia Nal (alias Soñadora) en la cuarta temporada de la serie televisiva Supergirl.