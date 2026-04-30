El 'gesto' de Trump con Reino Unido tras la intercesión de Carlos III

El mundo de los gestos de Donald Trump. El presidente de EEUU ha anunciado una medida 'de gracia' a Reino Unido tras la histórica visita de Carlos III al país norteamericano.

Un encuentro al más alto nivel que ha servido, o eso quiere contar Trump, para acercar posturas en un momento muy tenso entre Washington y Londres, por las críticas del magnate al premier británico, Keir Starmer, por su negativa a involucrarse militarmente en la guerra contra Irán iniciada por EEUU e Israel.

El mandatario ha dado a conocer este jueves que va a eliminar los aranceles al célebre whisky escocés en honor al rey Carlos III.

"¡Los reyes me convencieron de hacer algo que nadie más había logrado, casi sin siquiera pedírmelo! Un gran honor tener a ambos en Estados Unidos", ha dejado por escrito Trump en su red Truth Social.

El objetivo de su retirada de aranceles y restricciones al whisky escocés, uno de los más aclamados y extendidos en el mundo, es facilitar una relación comercial más fluida con la industria del bourbon de Kentucky (EEUU).

Para el 47º presidente de EEUU, la decisión es un gesto "en honor a los reyes del Reino Unido, quienes acaban de dejar la Casa Blanca y pronto regresarán a su maravilloso país".

Carlos y Camila han concluido este jueves su visita de Estado, la primera que realizan a EEUU desde la coronación, y en el marco de la conmemoración del 250 aniversario de la independencia estadounidense.

Durante su estancia, el rey pronunció un discurso ante el Congreso estadounidense, el primero de un monarca británico desde el que ofreció su madre, Isabel II, en 1991, y fue recibido por Trump y la primera dama, Melania, en la Casa Blanca para una cena de gala. Aunque también dejó momentos más que comentados con algún dardo a Trump y su conocida verborrea.