Ayuso pide que haya "personas en todas las urnas" de las elecciones de 2027 y Óscar Puente le hace un recordatorio que le va a escocer
Algo que prácticamente es de conocimiento general.
Isabel Díaz Ayuso no se fía de Pedro Sánchez. Así lo ha hecho saber este jueves, avisando de un posible fraude electoral en 2027 y pidiendo por ello al PP de Madrid estar “atento” en los comicios tanto nacionales como autonómicos. Sin embargo, el ministro de Transportes, Óscar Puente, le ha hecho un recordatorio nada menor.
“Pido que estén atentos y tengamos personas en todas las urnas para asegurarnos de que sea garante”, ha advertido la presidenta de la Comunidad de Madrid. Esta petición llega después de que Alonso Serrano, secretario general del PP madrileño, haya enviado una carta a los militantes a cuenta de la regularización de migrantes por parte del Ejecutivo central y del ‘riesgo’ que ello puede suponer para el censo electoral.
Ayuso admitió que “no tengo confianza en lo que están realizando” y se preguntó con qué “garantías” y “rigor” se está dando “el carnet de español”. En la red social X no ha pasado desapercibido y, por ello, Puente ha querido destacar que esas “personas en todas las urnas” se llaman, precisamente, “interventores”.
“También hay presidentes de mesa y vocales, Isabel Natividad”, ha añadido. Y remata con una frase más que contundente: “Sabíamos que eras una analfabeta sin escrúpulos, pero no es necesario que lo hagas tan explícito”.
En cuanto a las reacciones, los usuarios han avisado de que lo peor es que, al fin y al cabo, hay “gente que la cree”.
Quiénes son los interventores
Las mesas electorales en las elecciones, ya sean nacionales o regionales, están formadas por un presidente, dos vocales y los interventores y apoderados de partidos (de forma opcional).
- Presidente: es la máxima autoridad de la mesa electoral y su presencia es obligatoria. Dirige y resuelve incidencias.
- Vocales: también de asistencia de obligatoria, pueden sustituir al presidente si no puede ejercer sus funciones. Su función principal es comprobar la identidad de los votantes y anotar al elector en la lista del censo, además de colaborar en el control de la votación y el recuento y firmar las actas junto al presidente.
- Apoderados: no están vinculados a ninguna mesa, son representantes con acreditación oficial y pueden moverse libremente entre las mesas del municipio, distrito o provincia designado. Comprueban que las mesas funcionan correctamente.
- Interventores: representantes directos de los partidos políticos o las candidaturas de turno, formando una parte activa de la mesa. Supervisan el proceso de votación y recuento.