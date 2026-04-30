Trump se ríe de las orejas del jefe de la NASA y a Ramoncín le basta una breve (y poética) frase para reaccionar

El cantante José Ramón Julio Márquez Martínez, conocido popularmente como Ramoncín, ha dejado una reacción contundente en el programa vespertino de LaSexta Más Vale Tarde tras las palabras de Donald Trump riéndose de las orejas del jefe de la NASA, Jared Isaacman.

El mandatario estadounidense ha recibido a los tripulantes del Artemis II en la Casa Blanca, semanas después de protagonizar un hito para la humanidad al convertirse en los humanos que más lejos han viajado desde la Tierra, dejando un momento histórico. Tras una pregunta de la prensa, Trump se ha burlado directamente de Isaacman.

"El mejor hombre para contestarte a eso es el que está aquí mismo, ¿has escuchado esa pregunta con esas bonitas orejas que tienes? Escucha muy bien, ¿sabéis?", ha pronunciado Trump, que ha intentado ir de gracioso y le ha salido el tiro por la culata, pese a que sus más afines se hayan reído.

El presentador de Más Vale Tarde, Iñaki López, ha reaccionado con su habitual ironía: "Esto es una gracia que él se puede permitir al ser un adonis". Ramoncín, por su parte, ha sido breve pero contundente y con cierto tono poético: "Esta persona lo que tiene feo es el corazón".

"Es increíble que esté haciendo lo que está haciendo y lo que estamos pagando el mundo entero como consecuencia de esa elección tan errónea que hicieron en una democracia un partido determinado", ha defendido. Y ha reiterado: "No tiene ningún tipo de sentido común, porque es feo de corazón". López ha vuelto entonces a tirar de sarcasmo: "Y tiene un color raro".

La sindicalista Afra Blanco también ha dejado su breve análisis: "Es verdad que no tiene clase, no tiene estilo, no tiene diplomacia, es absolutamente cutre en todas sus formas".

Y así responde el jefe de la NASA

El periodista del Washington Post, John Hudson, no daba crédito en X: "No puedo creer que esto haya pasado". El propio Isaacman respondía con una frase para el recuerdo: "Todos tenemos superpoderes. Los míos simplemente son más fáciles de detectar que los de los demás".