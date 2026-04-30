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Trump "probablemente" retire las tropas de EEUU de las bases de España e Italia
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Trump "probablemente" retire las tropas de EEUU de las bases de España e Italia

El presidente estadounidense vuelve a la carga contra España y lanza una nueva amenaza. Un día antes ya dejó en el aire otra posibilidad parecida para con Alemania.

Miguel Fernández Molina
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El presidente de EEUU Donald Trump simula disparar un arma durante una conferencia de prensa de la Casa Blanca sobre la guerra en Irán, el lunes 6 de abril de 2026.
El presidente de EEUU Donald Trump simula disparar un arma durante una conferencia de prensa de la Casa Blanca sobre la guerra en Irán, el lunes 6 de abril de 2026.Tom Williams / CQ-Roll Call, Inc via Getty Images

"Probablemente" es la palabra que ha elegido Donald Trump para su (pen)última amenaza a España y a Italia. El presidente de EEUU ha dejado caer que "probablemente" decida retirar a los militares estadounidenses instalados en las bases españolas e italianas tras los últimos desencuentros.

La amenaza/bravata llega un día después de anunciar que EEUU estaba estudiando la posibilidad de reducir el número de personal militar en Alemania.

Especialmente agresivo en lo verbal desde que España vetó sus bases de Morón y Rota para usos relacionados con la guerra en Irán, Trump ha ido endureciendo su tono. En anteriores ocasiones ya dejó caer la posibilidad de 'salirse' de ambos emplazamientos militares, que si bien son de soberanía española, cuentan con importantes masas de soldados estadounidenses, así como de familiares y allegados en las mismas poblaciones y alrededores.

Si su manía con España venía de lejos por la decisión de Pedro Sánchez de no invertir el 5% del PIB en Defensa que se acordó en la cumbre de la OTAN, en las últimas semanas todo se ha incrementado. Trump ha vuelto a exigir la salida de España de la alianza atlántica, al tiempo que llamaba a romper relaciones comerciales con Madrid, ambos puntos imposibles por no tratarse de cuestiones bilaterales directas.

El Ministerio de Defensa español contabiliza alrededor de 3.7000 militares y personal de diversas funciones de EEUU entre sus dos bases en Sevilla y Cádiz, bien en activo, en reserva o como personal civil adscrito a su Departamento de Defensa.

Miguel Fernández Molina
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Soy redactor de actualidad y última hora en El HuffPost, donde coordino el turno de tarde, con todo lo que ocurre en España y el mundo... que no es poco.

 

Sobre qué temas escribo

Escribir de última hora y actualidad ocupa prácticamente todos los campos, pero de forma habitual llevo a cabo mi trabajo sobre cuestiones de Internacional, Política y Deportes, intentando siempre dar ese 'toque Huff' tan nuestro a la hora de elegir y desarrollar los contenidos.



En los años que llevo en El HuffPost han sido muchos los temas tratados y las coberturas a fondo de grandes eventos. Desde las guerras en Ucrania y Gaza, pasando por un sinfín de elecciones (y las que quedan), hasta un foco más deportivo sobre los Mundiales y Eurocopas de fútbol masculino y femenino o los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio y París.



Creo que no siempre basta con simplemente contar lo que ocurre. Por eso, cuando las circunstancias lo permiten, busco enlazar la información con un enfoque más personal, más propio, tanto en las grandes historias como en otras no tan conocidas, pero merecedoras de reconocimiento.

 

Mi trayectoria

Nací en un precioso pueblo de Jaén llamado Sabiote. En cuanto a mi carrera profesional, soy licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Inicié mi camino periodístico en el portal Mundotoro.com, de donde di el salto tras ocho años y algunos proyectos paralelos a El HuffPost, la que es mi casa desde 2019.

 

 

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