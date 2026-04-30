Trump "probablemente" retire las tropas de EEUU de las bases de España e Italia

El presidente de EEUU Donald Trump simula disparar un arma durante una conferencia de prensa de la Casa Blanca sobre la guerra en Irán, el lunes 6 de abril de 2026.

"Probablemente" es la palabra que ha elegido Donald Trump para su (pen)última amenaza a España y a Italia. El presidente de EEUU ha dejado caer que "probablemente" decida retirar a los militares estadounidenses instalados en las bases españolas e italianas tras los últimos desencuentros.

La amenaza/bravata llega un día después de anunciar que EEUU estaba estudiando la posibilidad de reducir el número de personal militar en Alemania.

Especialmente agresivo en lo verbal desde que España vetó sus bases de Morón y Rota para usos relacionados con la guerra en Irán, Trump ha ido endureciendo su tono. En anteriores ocasiones ya dejó caer la posibilidad de 'salirse' de ambos emplazamientos militares, que si bien son de soberanía española, cuentan con importantes masas de soldados estadounidenses, así como de familiares y allegados en las mismas poblaciones y alrededores.

Si su manía con España venía de lejos por la decisión de Pedro Sánchez de no invertir el 5% del PIB en Defensa que se acordó en la cumbre de la OTAN, en las últimas semanas todo se ha incrementado. Trump ha vuelto a exigir la salida de España de la alianza atlántica, al tiempo que llamaba a romper relaciones comerciales con Madrid, ambos puntos imposibles por no tratarse de cuestiones bilaterales directas.

El Ministerio de Defensa español contabiliza alrededor de 3.7000 militares y personal de diversas funciones de EEUU entre sus dos bases en Sevilla y Cádiz, bien en activo, en reserva o como personal civil adscrito a su Departamento de Defensa.