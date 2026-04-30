Un ingeniero del Ayuntamiento de Dublín, sobre la bandera de Palestina que lleva siete meses en su monumento más alto: "Alguien podría aparecer y dejar otra"

La solidaridad con Palestina ha alcanzado a buena parte del mundo. Gobiernos y ciudadanos de decenas de países han llenado las salas de prensa y las calles de muestras de apoyo a la población de Gaza y Cisjordania por la matanza llevada a cabo por Israel desde el comienzo de la guerra tras los atentados de Hamás del 7 de octubre.

Con el conflicto en Gaza bajo una supuesta paz que no lo es del todo, las movilizaciones propalestinas continúan, aunque el ruido haya decaído. La causa sigue teniendo fuerza y una bandera en todo lo alto de Dublín lo ejemplifica.

En la capital de Irlanda, que también acogió numerosas manifestaciones contra Israel y a favor de la "libertad de Palestina", un símbolo lleva más de medio año 'presidiendo' la célebre ciudad. No es casual que Irlanda fuera uno de los primeros países en dar el paso de "reconocer" al Estado de Palestina, en una acción coordinada con España y con Noruega.

Tiempo después, una bandera Palestina apareció a unos 110 metros de altura en la Aguja de la calle O'Connell, que se llama así por ser una estructura de acero inoxidable que se asemeja a, claro está, una aguja.

La acción tuvo lugar en septiembre de 2025. Nadie ha reivindicado la acción y tampoco nadie sabe cómo pudo llegar hasta ahí, aunque las autoridades creen que pudo ser colocada por un dron, aunque el misterio persiste.

De momento y ya van siete meses, la enseña ha resistido el paso del tiempo y las inclemencias meteorológicas y también los intentos de retirarla. Opciones por parte de l

Las autoridades dublinesas sopesan usar cuerdas de escalada, escaleras especiales a medida o inmensas grúas, pero todas las variables han decaído por su exceso de peligro para el fin que es. "Probablemente hemos explorado todas las opciones posibles para acceder a la Aguja desde la base", añade este especialista. Pero las partes manejan otro motivo que les frena.

"Alguien podría volver y colocar otra bandera en la Aguja", dejaba claro un ingeniero en su análisis al Ayuntamiento de Dublín, como recoge The Irish Times, el gran diario nacional de Irlanda.