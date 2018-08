"Horrible serás tú": las faltonas respuestas del dueño de un bar de Madrid a las críticas en Google

El dueño de un bar de Madrid se encarga personalmente de responder a todos aquellos que tienen la osadía de criticar el servicio de su bar, el Beti Jai.

Si entras en Google y tecleas el nombre de este bar situado en Madrid, al lado del metro de Tribunal, se puede leer cómo se las gasta la persona que está detrás del comercio.

Las comentarios critican el servicio y lo "caro" que es el lugar. Estas son las críticas y las respuestas del dueño del bar a los clientes que se quejan del servicio.

En Google, el lugar tiene un 2,6 de nota media con un total de 80 reseñas. La nota más repetida es el 1, sobre 5.

Platos MUY pequeños y carísimos, el café también y ni de muy buena calidad. Tampoco me ha agradado la actitud del dueño. No lo recomiendo para nada.

No tenéis más que mirar las respuestas del propietario a las opiniones de los clientes para saber cómo es. MUY caro y el servicio MUY desagradable. Además los refrescaos rondan los 4€. No lo recomiendo para nada.

Crítica:

A simple vista parece un sitio agradable, con terraza. Lo malo es cuando decides quedarte y se te olvida mirar la reseñas de Google. No me extraña que tenga tan mala puntuación. El camarero, borde. No hay carta de vinos, por lo que, si quieres tinto, te dan a elegir entre Ribera o Rioja y ni siquiera se dignan a servirlo delante del cliente...y claro, el vino malísimo... preguntas qué Rioja es y te dicen que uno joven... pero a saber lo que te han puesto. No eres capaz de tomártelo y te vas habiendo pagado 3,50 euros por una copa de vino cuando la botella no les costará ni dos euros. Pésimo. Y por lo que veo, el dueño es super educado respondiendo a los clientes indignados de por aquí. En el bar te timan y luego por opinar te llevas un insulto del dueño.

Respuesta del dueño:

Tu también sigue así o sea igual de amargada y opinando de la gente sin conocerla.