El hilo viral de un profesor que defiende que la lectura sea obligatoria en clase

Leer es un placer para quienes han desarrollado un hábito. Sin embargo, las múltiples opciones de ocio que existen hoy en día y el hecho de que disfrutar con la lectura requiera de un mínimo esfuerzo, hacen que cada día sea menos frecuente que los niños adquieran el gusto por los libros.

Un profesor de lengua ha escrito este fin de semana un hilo en Twitter en el que defiende que la lectura sea obligatoria en clase y se ha vuelto viral.

Bajo un perfil llamado Profeláctico Vacacional, el maestro ha argumentado que todos los educadores de todas las asignaturas deberían involucrarse en que los niños adquieran y desarrollen las habilidades necesarias para leer bien. "Y resulta que la mejor manera para aprender a leer es leyendo mucho", ha escrito.

"Hoy me ha dado por explicaros por qué creo que la lectura debe ser obligatoria en clase", así comenzaba el hilo que puedes leer a continuación. Se trata de un fragmento, pero si quieres leerlo completo, pincha aquí.

Lo de comprometerse activamente en la lectura del texto entra en conflicto con la primera ley, la del mínimo esfuerzo. Resultado: así, de principio, a los niños no les gusta leer. Y no les va a gustar a menos que alcancen un nivel suficiente de destreza lectora

El profesor afirma que los alumnos de su clase leen entre ocho y 10 libros por curso. "A una media de al menos uno por mes entre clásicos adaptados, aventuras juveniles, dramas adolescentes y obras de teatro", explica.

Para conseguirlo, dedican 20 minutos al principio de cada clase a leer. "Y lo hago así porque me parece mucho mejor aprovechada esa media hora de lectura que media hora intentando decidir si una oración es dubitativa o desiderativa. Porque me parece que aprender sintaxis sin aprender a leer es como aprender solfeo sin aprender a escuchar la música", afirma.

Otra queja generalizada que me encuentro trata sobre las lecturas obligatorias que SUPUESTAMENTE elegimos los profesores para torturar a los niños a ver si conseguimos que no vuelvan a leer en su puñetera vida. [Modo ironía on, por si no se había notado]