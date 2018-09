Vergonzoso episodio racista en un bar con un inmigrante: "Coged toda la pasta y dadnos por el culo a los españoles"

Un vídeo grabado en un bar de España está provocando la indignación de muchos en las redes sociales por los comentarios racistas del que parece dueño del establecimiento a un inmigrante.

"Coged toda la pasta posible y dadnos por el culo a los españoles", se escucha decir al hombre mientras da palmadas en el hombro a su interlocutor, que aparentemente ha ido a pedirle cambio.

"¿A que sí? Y así bien España, ¿a que sí? ¡Claro, hombre, claro!", prosigue el hombre, que comienza a contar monedas: "Cinco, diez, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve y veinte. ¡Libres de impuestos! ¡A la buchaca! ¡Viva España!".

"¡Y viva Pedro Sánchez!", agrega el hombre, que se viene arriba: "Y la mujer, que ahora se ha hecho la presidenta de África. Dentro de poco os llama a todos y os pone en la puerta para que os la folléis también".

Para entonces ya ha terminado de recopilar todo el dinero y añade: "Porque yo español y mucha razón. Mira, limpito para ti [le enseña un billete], y yo de aquí, la mitad, y yo español. Y encima, pago impuestos para ti. ¿Eh? ¡Viva España!".

El vídeo concluye con el hombre dándole un par de palmadas en el hombro al inmigrante, que se marcha del local ante la mirada de todos y las risas cómplices de algunos.

Poca complicidad, sin embargo, ha tenido el vídeo en las redes sociales, donde muchos han criticado los comentarios de este señor:

Menudo gilipollas el tío, humillando al chaval! Así son nuestros patriotas, viva España y demás repertorio fachorro, si sale más tonto no nace. 😤 pic.twitter.com/ruI0fZWZlU

lo unico que tienen que decir bien alto y bien claro es en que bar ocurrio eso para que no vaya nadie,a ver si asi al idiota ese se le quitan las ganas de dar cursillos de pollitica a gente que solo va a consumir una cerveza o una cocacola y no una reventada de cerebro...........

Los "sin papeles" no pagan impuestos porque el gobierno no los reconoce como ciudadanos. Tienen que trabajar lo que no está escrito para sacar lo mínimo para vivir y encima tienen que aguantar este tipo de agresiones. #stopracism